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В Тобольске нашли останки мамонта

3 октября 04:51
Фото: Группа Типичный Тобольск
В районе Увата, на реке Иртыш, рыбаки обнаружили останки, которые, предположительно, принадлежат мамонту. На видеозаписи, размещенной в группе «Рыбалка в Тюменской области», «археологи из народа» показывают ребра и зубы древнего млекопитающего.

Также рыбаки показывают зубы и тазовые кости животного.

Однако в комментариях многие пользователи отрицают причастность останков к мамонту.

Они предполагают, что рыбаки обнаружили останки лося, в частности его зубы, лопатки и ребра, которые внешне лишь похожи на археологическую находку.

Хотя есть и те, кто уверен, что один из зубов точно принадлежит мамонту, они рекомендуют рыбакам обратиться в музей, где специалисты смогут наверняка установить того, кому принадлежат эти останки.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в административном центре Тюменской области в ходе реставрации Спасской церкви снова обнаружили человеческие останки.

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#Новости#Раскопы#Археология#Останки#Песок#Тобольск#Алена Патрушева#Общество
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