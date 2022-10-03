В Тобольске нашли останки мамонта

Также рыбаки показывают зубы и тазовые кости животного.
Однако в комментариях многие пользователи отрицают причастность останков к мамонту.
Они предполагают, что рыбаки обнаружили останки лося, в частности его зубы, лопатки и ребра, которые внешне лишь похожи на археологическую находку.
Хотя есть и те, кто уверен, что один из зубов точно принадлежит мамонту, они рекомендуют рыбакам обратиться в музей, где специалисты смогут наверняка установить того, кому принадлежат эти останки.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в административном центре Тюменской области в ходе реставрации Спасской церкви снова обнаружили человеческие останки.