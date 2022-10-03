В России перестал действовать мораторий на банкротства

Со 2 октября кредиторы снова могут инициировать возбуждение дел о несостоятельности своих должников.
Мораторий был принят для оказания поддержки компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые оказались на грани банкротства. У должников было дополнительное время, чтобы найти денежные средства.
Кроме того, со вчерашнего дня завершается программа льготного кредитования системообразующих предприятий. Власти отменят нулевые пошлины на критический импорт.
Напомним, с 1 апреля этого года правительство ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Данный мораторий не действовал в отношении застройщиков недвижимости, которая строится в рамках закона о долевом строительстве и включена в единый реестр проблемных активов.
Ранее «Наш город» писал о том, что власти Тюменской области на 50% снизили цену аренды для операторов связи.