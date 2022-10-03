nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В России перестал действовать мораторий на банкротства

3 октября 06:02
Фото: 1Mi
Мораторий на банкротства и взыскания в России завершился. Он объявлялся правительством на полгода с 1 апреля.
Сюжет
Тюмень

Со 2 октября кредиторы снова могут инициировать возбуждение дел о несостоятельности своих должников.

Мораторий был принят для оказания поддержки компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые оказались на грани банкротства. У должников было дополнительное время, чтобы найти денежные средства.

Кроме того, со вчерашнего дня завершается программа льготного кредитования системообразующих предприятий. Власти отменят нулевые пошлины на критический импорт.

Напомним, с 1 апреля этого года правительство ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Данный мораторий не действовал в отношении застройщиков недвижимости, которая строится в рамках закона о долевом строительстве и включена в единый реестр проблемных активов.

Ранее «Наш город» писал о том, что власти Тюменской области на 50% снизили цену аренды для операторов связи.

Материалы по теме
«ДубльГИС-Тюмень» уведомило об отказе от моратория на возбуждение дел о банкротствеПри банкротстве тюменской агрокомпании причинен ущерб на сумму более 7,1 млн рублей
#Новости#Банкротство#Россия#Деньги#Банкрот#Тюменская область#Тюмень#Мелиса Учунджю#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25