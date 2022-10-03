В России перестал действовать мораторий на банкротства

Напомним, с 1 апреля этого года правительство ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Данный мораторий не действовал в отношении застройщиков недвижимости, которая строится в рамках закона о долевом строительстве и включена в единый реестр проблемных активов.