В финал регионального этапа премии «Студент года» вышли 19 студентов тюменских вузов

«Это не первый мой конкурс, но я волновалась как никогда. Для меня было ответственным шагом показать себя и свою работу жюри. На национальной премии собрались лучшие студенты, которые вложили много сил в свое развитие и хотят показать, как важно быть преданным не только своей профессии, но и общественности», отметила финалистка конкурса Анастасия Абрамова, студентка 6 курса Тюменского медуниверситета.