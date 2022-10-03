В финал регионального этапа премии «Студент года» вышли 19 студентов тюменских вузов

Финалисты регионального конкурса представят область на Всероссийском уровне.
Участники регионального этапа премии «Студент года — 2022» проходили очные испытания, организованные Студенческим советом Тюменской области, на площадке в отеле «DoubleTree by Hilton». Студенты рассказывали о себе, отвечали на вопросы экспертов, решали кейсы по своей номинации и презентовали их решения. По результатам очных испытаний определили победителей.
Гран-при регионального этапа премии среди образовательных организаций высшего образования получила Лариса Алхимова, среди профессиональных образовательных организаций — Варвара Баева.
В открытых образовательных треках обладателями гран-при стали:
«Это не первый мой конкурс, но я волновалась как никогда. Для меня было ответственным шагом показать себя и свою работу жюри. На национальной премии собрались лучшие студенты, которые вложили много сил в свое развитие и хотят показать, как важно быть преданным не только своей профессии, но и общественности», отметила финалистка конкурса Анастасия Абрамова, студентка 6 курса Тюменского медуниверситета.
Стоит отметить, что выявление, развитие и реализация потенциала талантливых детей и молодежи в Тюменской области осуществляется в соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. Основными задачами школ области является: ранее вовлечения в научную, исследовательскую, предметно-прикладную деятельность, подготовка школьников к успешному участию в предметных олимпиадах, молодежных научных форумах, совершенствование навыков исследовательской деятельности, развитие креативности, повышение уровня социализации личности.