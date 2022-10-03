В 2023 году увеличат единовременное пособие по уходу за ребенком до полутора лет

В частности, единое универсальное пособие объединит пособия по беременности, уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет.