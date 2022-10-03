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В 2023 году увеличат единовременное пособие по уходу за ребенком до полутора лет

3 октября 04:44
Фото: 1Mi
С 1 февраля 2023 года выплата будет проиндексирована на 12,4% и увеличится с 20 тысяч рублей до 23 тысяч рублей.
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Тюмень

Единовременное пособие при рождении ребёнка

Единовременное пособие будет предоставляться всем семьям независимо от доходов. Для работающих родителей пособие назначается без заявления.

Безработные родители могут оформить пособие до конца этого года в Пенсионному фонде России, а в следующем году — в Социальном фонде России.

Обратиться за выплатой можно в течение 6 месяцев после рождения ребёнка.

Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для работающих родителей

Максимальный размер данного пособия в 2023 году увеличится с 31 тысяч рублей до 33 тысяч рублей.

Минимальный — с 7 тысяч рублей до 8 тысяч рублей.

Подать заявление необходимо до 2-летия ребенка, а денежные средства выплатят за весь период отпуска по уходу независимо от даты подачи заявления.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что с 1 января 2023 года в России введут единое универсальное пособие, которое объединит в себе меры поддержки семей с детьми от беременности женщины до исполнения 17 лет ребенку. О данном решении объявил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что таким образом будут объединены действующие выплаты.

В частности, единое универсальное пособие объединит пособия по беременности, уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет.

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