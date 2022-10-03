Успехи Камчатского края вошли в “20 главных событий России за 20 лет” по версии ИРИ

Как сообщает transsibinfo.com, на ключевые вопросы исследования отвечают включенные в состав фокус-групп жители регионов. Опрос проводится среди молодых россиян в возрасте от 18 до 35 лет. Респондентам предлагают перечислить 15 наиболее важных для развития страны событий и 5 значимых для конкретного региона явлений современной истории. Сегодня речь пойдет о Камчатском крае.
Камчатку можно считать одним из самых необычных мест на карте российских территорий. Это один из самых восточных субъектов РФ. Уникальная природа делает Камчатку желанным направлением для отдыха среди туристов со всего мира.
Организация логистики играет для полуострова важную роль, поэтому для решения проблем данного направления в 2018 году в районном центре Мильково была запущена в работу новая автостанция, которая соединила райцентр с другими маршрутами края.
Также четыре года назад в Петропавловске-Камчатском заработал первый краевой Дворец молодежи. Он был создан в бывшем Доме офицеров, специально перестроенном под современные нужды. На капитальный ремонт и модернизацию оснащения было выделено 300 миллионов рублей.
Помимо этого, на Камчатке последние несколько лет ведется масштабный ремонт федеральной трассы, которая идет от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово).
В настоящее время сдана уже большая часть отремонтированной автодороги. Дорога от морского порта до аэропорта служит не только для соединения двух ведущих объектов инфраструктуры, но и для обеспечения транспортной доступности ряда крупных населенных пунктов края. На данный момент отремонтировано 34 километра трассы.
Камчатские производители рыбной продукции способны обеспечить продовольствием практически всю Россию. На протяжении 20 лет рыбная отрасль в регионе активно развивается. В прошлом году в первый раз за всю историю рыболовного промысла Камчатки улов суммарно достиг 1 миллиона 600 тысяч тонн. Два года назад была запущена в работу фабрика по береговой переработке рыбы колхоза имени Ленина, и сейчас в стенах предприятия производят свыше 200 видов продукции, в первую очередь филе из минтая, трески, лосося, консервы, копченую и соленую рыбу.
В течение последних 13 лет в прибрежной зоне полуострова появился 31 новый рыбоперерабатывающий завод.