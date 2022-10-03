Успехи Камчатского края вошли в “20 главных событий России за 20 лет” по версии ИРИ

Камчатские производители рыбной продукции способны обеспечить продовольствием практически всю Россию. На протяжении 20 лет рыбная отрасль в регионе активно развивается. В прошлом году в первый раз за всю историю рыболовного промысла Камчатки улов суммарно достиг 1 миллиона 600 тысяч тонн. Два года назад была запущена в работу фабрика по береговой переработке рыбы колхоза имени Ленина, и сейчас в стенах предприятия производят свыше 200 видов продукции, в первую очередь филе из минтая, трески, лосося, консервы, копченую и соленую рыбу.