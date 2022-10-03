Тюменцы продолжают предлагать услуги по переезду в Казахстан

На сайте «Авито» размещено уже несколько десятков объявлений, где Тюменцы предлагают помощь тем, кто хочет уехать в Казахстан. Одни могут дистанционно оформить вам ИНН за 3 тысячи рублей, другие готовы довезти до Петропавловска — за 10 тысяч.

Также тюменцам предлагают оформить страховку на машину еще до их приезда в соседнюю республику. Оформить ИНН в Казахстане, воспользовавшись услугами продавцов на «Авито» можно, как от 999 рублей, так и от 3 тысяч рублей. А если вы ищите водителя для поездки в Казахстан, то можете даже выбрать себе автомобиль по душе, на выбор есть: легковушки, минивэны и даже микроавтобусы. Отметим, что многие объявления периодически удаляют владельцы сайта, объясняя это нарушением правил. Ранее «Наш город» рассказывал о том, что на «Авито» появилось объявление продавца носков и чехлов для Apple, который предлагает тюменцам уехать в Казахстан за 25 000 рублей. Материалы по теме В компании «Авито» назвали поправки к закону «О рекламе» экономическим вандализмом На тюменском «Авито» начали продавать предзаказы на iPhone 14 из Казахстана