Тюменцы продолжают предлагать услуги по переезду в Казахстан

Также тюменцам предлагают оформить страховку на машину еще до их приезда в соседнюю республику.
Оформить ИНН в Казахстане, воспользовавшись услугами продавцов на «Авито» можно, как от 999 рублей, так и от 3 тысяч рублей.
А если вы ищите водителя для поездки в Казахстан, то можете даже выбрать себе автомобиль по душе, на выбор есть: легковушки, минивэны и даже микроавтобусы.
Отметим, что многие объявления периодически удаляют владельцы сайта, объясняя это нарушением правил.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что на «Авито» появилось объявление продавца носков и чехлов для Apple, который предлагает тюменцам уехать в Казахстан за 25 000 рублей.