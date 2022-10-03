Тюменские спортсмены завоевали бронзу в Спартакиаде детей-инвалидов по зрению

Соревнования под названием «Республика Спорт» собрали порядка 500 спортсменов из различных субъектов России. Команда тюменского региона завоевала бронзу в общекомандном зачете легкоатлетических состязаний. В состав делегации Тюменской области вошли воспитанники тренера школы-интерната № 6 для детей с ОВЗ Ялуторовска Ирины Ушаковой и наставника детско-юношеской спортивной школы № 1 Тобольска Александра Коваленко. Алексей Половинкин, Федор Шахов, Екатерина Прядеина, Юрий Мясников, Василий Плетников, Мария Шведова выступили в дисциплине «легкая атлетика». На их счету 7 золотых и 9 серебряных медалей.
«Ребята большие молодцы, они настраивались на результат, и все получилось. Федор Шахов взял золото на дистанции 60 метров. Екатерина Прядеина завоевала три золотых медали- на 400, 800 метров и в прыжке в длину. Юрий Мясников показал лучший результат в беге на 400 и 800 метров. В метании мяча не было равных Василию Плетникову. Спортсмены занимаются в детско-юношеской спортивной школе Ялуторовска на отделении лыжных гонок. Но, как видите, и легкая атлетика им по плечу», отметила тренер-преподаватель спортивной школы Ирина Ушакова.
Стоит напомнить, что мероприятия по поддержке инвалидов, в особенности инвалидов детей и молодых, — это один из приоритетов в деятельности правительства региона, органов исполнительной власти Тюменской области. Поддержка инвалидов носит межведомственный характер. Детям и молодежи с ограниченными возможностями помогают в социальной адаптации, творческом, спортивном и профессиональном развитии. К примеру, в 2021 году на очередной трехлетний период в регионе утверждена программа комплексного содействия в трудоустройстве молодых лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, помощи в их адаптации, получении профессиональных навыков.