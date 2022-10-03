nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменские спортсмены завоевали бронзу в Спартакиаде детей-инвалидов по зрению

3 октября 12:43
Фото: департамент физической культуры, спорта и допобразования
Всероссийская летняя Спартакиада детей-инвалидов по зрению прошла в Йошкар –Оле. По итогам состязаний, у тюменских спортсменов — третье место, сообщает департамент физической культуры, спорта и допобразования Тюменской области.

Соревнования под названием «Республика Спорт» собрали порядка 500 спортсменов из различных субъектов России. Команда тюменского региона завоевала бронзу в общекомандном зачете легкоатлетических состязаний. В состав делегации Тюменской области вошли воспитанники тренера школы-интерната № 6 для детей с ОВЗ Ялуторовска Ирины Ушаковой и наставника детско-юношеской спортивной школы № 1 Тобольска Александра Коваленко. Алексей Половинкин, Федор Шахов, Екатерина Прядеина, Юрий Мясников, Василий Плетников, Мария Шведова выступили в дисциплине «легкая атлетика». На их счету 7 золотых и 9 серебряных медалей.

«Ребята большие молодцы, они настраивались на результат, и все получилось. Федор Шахов взял золото на дистанции 60 метров. Екатерина Прядеина завоевала три золотых медали- на 400, 800 метров и в прыжке в длину. Юрий Мясников показал лучший результат в беге на 400 и 800 метров. В метании мяча не было равных Василию Плетникову. Спортсмены занимаются в детско-юношеской спортивной школе Ялуторовска на отделении лыжных гонок. Но, как видите, и легкая атлетика им по плечу», отметила тренер-преподаватель спортивной школы Ирина Ушакова.

Стоит напомнить, что мероприятия по поддержке инвалидов, в особенности инвалидов детей и молодых, — это один из приоритетов в деятельности правительства региона, органов исполнительной власти Тюменской области. Поддержка инвалидов носит межведомственный характер. Детям и молодежи с ограниченными возможностями помогают в социальной адаптации, творческом, спортивном и профессиональном развитии. К примеру, в 2021 году на очередной трехлетний период в регионе утверждена программа комплексного содействия в трудоустройстве молодых лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, помощи в их адаптации, получении профессиональных навыков.

Материалы по теме
Реабилитация онлайн: новый проект для тюменских семей, воспитывающих детей с ОВЗВ тюменском центре «Родник» для реабилитации детей с ОВЗ применяют новые методики Более 140 детей с ОВЗ приедут в Тюмень на спартакиаду
#Новости#Ирина Швецова#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25