Тюменские спортсмены завоевали бронзу в Спартакиаде детей-инвалидов по зрению

«Ребята большие молодцы, они настраивались на результат, и все получилось. Федор Шахов взял золото на дистанции 60 метров. Екатерина Прядеина завоевала три золотых медали- на 400, 800 метров и в прыжке в длину. Юрий Мясников показал лучший результат в беге на 400 и 800 метров. В метании мяча не было равных Василию Плетникову. Спортсмены занимаются в детско-юношеской спортивной школе Ялуторовска на отделении лыжных гонок. Но, как видите, и легкая атлетика им по плечу», отметила тренер-преподаватель спортивной школы Ирина Ушакова.