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Три тюменские организации оштрафовали за нарушение антикоррупционного закона

3 октября 10:10
Фото: 1Mi
В Тюмени руководители трех организаций были привлечены к административной ответственности за коррупционные правонарушения. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
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Тюмень

Постановлениями мировых судей Ленинского судебного района Тюмени руководителей трех организаций признаны виновными в совершении административных правоотношений.

Выяснилось, что в июне этого года в данные организации были трудоустроены сотрудники, которые работали в органах внутренних дел и МЧС России.

Новый работодатель нарушил требования Федерального закона «О противодействии коррупции» и статью 64.1 Трудового кодекса РФ, а именно — не направил уведомление о приеме на работу по прежнему месту работы сотрудников.

Были возбуждены дела об административных правоотношениях.

Мировой суд назначил каждому должностному лице административное наказание в виде штрафа 20 тысяч рублей.

Постановления суда пока не вступили в законную силу.

По результатам рассмотрения нарушения были устранены, а в органы МВД и МЧС России направлены необходимые уведомления. Виновные кадровые работники привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени задержали пьяного водителя, который говорил, что выпил лишь энергетик.

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