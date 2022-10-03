Три тюменские организации оштрафовали за нарушение антикоррупционного закона

Постановлениями мировых судей Ленинского судебного района Тюмени руководителей трех организаций признаны виновными в совершении административных правоотношений.
Выяснилось, что в июне этого года в данные организации были трудоустроены сотрудники, которые работали в органах внутренних дел и МЧС России.
Новый работодатель нарушил требования Федерального закона «О противодействии коррупции» и статью 64.1 Трудового кодекса РФ, а именно — не направил уведомление о приеме на работу по прежнему месту работы сотрудников.
Были возбуждены дела об административных правоотношениях.
Мировой суд назначил каждому должностному лице административное наказание в виде штрафа 20 тысяч рублей.
Постановления суда пока не вступили в законную силу.
По результатам рассмотрения нарушения были устранены, а в органы МВД и МЧС России направлены необходимые уведомления. Виновные кадровые работники привлечены к дисциплинарной ответственности.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени задержали пьяного водителя, который говорил, что выпил лишь энергетик.