«Третий труп за год»: в Тюменской колонии ИК № 2 заключенные долго не живут

«Существует определенная динамика смертей в колониях. Имеем три самоубийства, которые, как мы видим, никто не расследовал. Да и сам факт суицида вызывает сомнения. Если на федеральном уровне не будут приняты кадровые решения, из этой колонии будут регулярно выносить трупы», заявил журналист.