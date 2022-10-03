«Третий труп за год»: в Тюменской колонии ИК № 2 заключенные долго не живут

«Наш город» позвонил в приемную ведомства для подтверждения данной информации. Нам подтвердили, что осужденный действительно скончался в больнице, однако, никаких подробностей не раскрыли.
«Наш город» отправил письменный запрос для выяснения подробностей дела.
Стоит отметить, что это не первая смерть в колонии.
Мы также связались с журналистом телеканала «КРИК-ТВ» Алексеем Кузнецовым. Он не согласен с позицией УФСИН и прокомментировал ситуацию следующим образом.
«Существует определенная динамика смертей в колониях. Имеем три самоубийства, которые, как мы видим, никто не расследовал. Да и сам факт суицида вызывает сомнения. Если на федеральном уровне не будут приняты кадровые решения, из этой колонии будут регулярно выносить трупы», заявил журналист.
По словам Кузнецова, диагностировать заворот кишок может быть выгодно, чтобы скрыть следы других преступлений.
«Мы не знаем о том, что происходило. Быть может, его пытали, а осужденный хотел обратиться в правоохранительные органы. Если это было убийство, диагностировать заворот кишок очень удобно», считает Алексей.
Ранее «Наш город» писал о том, что в тюменской колонии заключенный зашил себе рот.