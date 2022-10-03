Россию исключили из Совета ИКАО: «Теперь могут отказать в международных полётах»

Россия не вошла в совет Международной организации гражданской авиации (ICAO), о чем заявили в её официальных соцсетях. Но членом ICAO страна остается. Эксперты разошлись во мнениях о том, скажется ли потеря места в совете на безопасности полетов. Один из них считает, что стране могут отказать в международных полетах.

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