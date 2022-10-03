Россию исключили из Совета ИКАО: «Теперь могут отказать в международных полётах»

Олег Буленков, эксперт в области управления безопасностью полетов и расследования авиационных происшествий уверен, что исключение России из совета ИКАО и безопасность полетов — не связанные между собой вещи.
«Не думаю, что это большая проблема. ИКАО создана для того, чтобы были стандарты, позволяющие улучшить безопасность полетов. А в совете мы или нет — особой роли не играет. Если мы пользуемся их стандартами, то для безопасности полетов это не критично»,рассказал «Нашему Городу» инженер-пилот Олег Буленков.
Эксперт также напомнил, что далеко не все члены Международной организации гражданской авиации входят в совет ИКАО, и это не мешает им жить. По мнению собеседника, место в совете позволяет инициировать какие-то вещи на уровне начальных стадий систем управления безопасности полетов.
Однако Олег Буленков подчеркнул, что из-за исключения России из совета ICAO немного поменялся статус Российской Федерации. Но проблем для безопасности полетов в этом точно нет.
Другую позицию занял Владимир Шарпатов, российский летчик, подполковник в отставке. Он убежден, что потеря места России в совете ИКАО — не случайность, и направлено это на ввод дополнительных ограничений в отношении РФ.
«ИКАО создала такие законы, больше даже рекомендации, которые очень влияют на безопасность полетов. Это взаимодействие служб, подготовка и эксплуатация авиационной техники, нормативы по всем видам деятельности гражданской авиации. И если ИКАО нам откажет, то нам будет отказано в международных полетах»,уточнил «Нашему Городу» Владимир Шарпатов.
По мнению эксперта, советом будут приниматься решения и постановления, в которых права России могут быть ограничены. Это и может сказаться на уровне безопасности полетов. Но дальнейшие прогнозы будут зависеть исключительно от решений, принятых в совете.
«Думаю, сделано это не случайно, потому что в перспективе могут вводить ограничения и сложности против России. Готовить новые санкции по линии гражданской авиации»,подчеркнул летчик.