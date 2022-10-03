«Обещанного 3 года ждут»: депутат Лазарев не оправдал надежд избирателей

«Мы живем здесь, как на необитаемом острове, у нас ни одной школы нет — было целых три! Аптеки тоже нет. Нам отвечают, что все аптеки у нас частные и никто сейчас тут не захочет работать. Они, действительно, хотят сказать, что за столько лет, ни депутат, ни глава города, не смогли решить эту проблему?», делится проблемой Галина Богдановская.