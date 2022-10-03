«Обещанного 3 года ждут»: депутат Лазарев не оправдал надежд избирателей

В ходе избирательной гонки, в 2018 году, Андрей Лазарев обещал жителям «Старой Зареки», что не только займется газификацией района, но и отремонтирует дороги, в числе который была и улица Маяковского, которую он обещал асфальтировать.
«Вот он нам тогда сказал, что на основе наших наказов организует асфальтирование улицы Маяковского. А с ней давно пора что-то делать, жители жаловались. У меня даже буклет с его предвыборной кампании остался, вот, видите, вправду ведь обещал!», рассказывает Галина Богдановская, живущая на улице Маяковского и являющаяся членом совета ветеранов.
Жители района ему поверили и по итогом выборов, за него было отдано 43,39% голосов.
«Прошло три года — так ничего и не поменялось», резюмирует Галина Богдановская.
Жители «Старой Зареки» готовы были терпеливо ждать обещанного асфальтирования, они понимали, что дело это небыстрое, однако на третий год их терпение лопнуло.
Многократно они обращались к депутату с вопросом — «когда будет выполнено ваше обещание?», но внятного ответа им получить не удалось.
Решить проблему депутат Лазарев и его помощница Татьяна Гирштаутене попытались за счет жителей.
Татьяна обратилась к Галине Богдановской по телефону и попросила ее собрать с местных жителей подписи с просьбой все же провести асфальтирование улицы.
«Этой весной она мне позвонила и говорит, мол Галина Антоновна, пожалуйста, напишите заявление, чтобы вам асфальтировали ваш отрезок улицы. Я говорю, а почему это я должна писать заявление? У Лазарева же было это в предвыборной кампании, он обещал! А я -то зачем буду писать заявление?», задавалась вопросами 80-летняя пенсионерка.
Но помощница Лазарева продолжала настаивать на том, чтобы женщина все же собрала необходимые подписи и подала ей бумагу.
«Она меня обманула и говорит, мол Галина Антоновна, напишите, что ж вам долго ли! Но ведь это же его обещание! Пускай он его выполняет! Но они таки обвели меня вокруг пальца и уговорили написать обращение»,говорит Галина Богдановская.
Пенсионерка написала заявление, собрала все необходимые подписи и отправила документы. Но даже таким способом ей не удалось добиться решения проблемы с дорогой.
«Вот, прислали отписку. Говорят, что денег на это у департамента нет. Говорят, если вы не согласны с этим решением, то подавайте в суд. А с чего ради мы должны подавать в суд и бороться за это асфальтирование, если это обещание Лазарева?»,вновь спрашивает член совета ветеранов.
На этот вопрос ни сам Лазарев, ни его помощница, ответить Галине Богдановской не смогли. Жителям было сказано ждать момента, когда в бюджете появятся деньги на выполнение обещания депутата.
Помимо дороги, проблем в «Старой Зареке» хватает. Начиная от отсутствия аптек, заканчивая сносом всех местных школ.
«Мы живем здесь, как на необитаемом острове, у нас ни одной школы нет — было целых три! Аптеки тоже нет. Нам отвечают, что все аптеки у нас частные и никто сейчас тут не захочет работать. Они, действительно, хотят сказать, что за столько лет, ни депутат, ни глава города, не смогли решить эту проблему?», делится проблемой Галина Богдановская.
Сама Богдановская уже привыкла тратить на поездку в аптеку пару часов: «пока автобус дождешься, пока доедешь туда, а потом еще обратно».
«Ладно я еще ходить могу, а как лежачим старушкам? Многодетных у нас тут еще много, с детьми много матерей, как им до аптеки ездить?»,продолжает спрашивать Богдановская.
А потому у жителей складывается впечатление, что они живут не через реку от центра, а «за 500 тысяч верст от цивилизации, в непроходимом болоте».
Напомним, что депутат Андрей Лазарев занял свой пост в 2018 году, так он является заместителем председателя постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию.
С 2018 по 2022 годы он был награжден знаком «Почетный строитель России», грамотой губернатора Тюменской области, грамотой Главного управления строительства Тюменской области, грамотой Союза строителей Тюменской области, грамотой ФГУ «Уралуправтодор», а также Благодарностью Тюменской областной Думы, медалью «За развитие транспортной системы Крыма», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» и медалью «За строительство транспортных объектов».
В 2019-м году Андрею Лазареву было присвоено звание — «Почетный строитель Тюменской области».
Ранее «Наш город» сообщал о том, что до Лазарева не доходят обращения жителей его избирательного округа.