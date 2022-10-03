На форуме «ПРОФ-IT» обсудили возможности внедрения цифровых сервисов госкоммуникаций

Согласно заявлению Сташевской, из 152 миллионов россиян 130 миллионов можно считать постоянными интернет-пользователями. Именно до этой аудитории государство должно донести информационную повестку, и удобнее всего делать это через социальные сети. Основной площадкой присутствия властей в соцсетях выступают госпаблики, которые помогают в оперативном режиме знакомить граждан с важной информацией. Новости, размещенные на официальной странице, дают интернет-пользователям уверенность, что они имеют дело с надежной и проверенной информацией, а власти получают шанс вести с гражданами диалог на доверительной основе.