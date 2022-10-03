На форуме «ПРОФ-IT» обсудили возможности внедрения цифровых сервисов госкоммуникаций

Организатором панельной дискуссии выступила автономная некоммерческая организация «Диалог Регионы» – компания, отвечающая за выстраивание цифрового диалога между властью и гражданами. Специалисты, работающие над внедрением IT-технологий в госсектор, отчитались о возможностях запуска современных цифровых сервисов интернет-коммуникаций. Об этом сообщает newsnn.ru.
Заместитель главы департамента развития инфраструктуры электронного правительства Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Галина Сташевская рассказала о результатах совместной деятельности с организацией «Диалог Регионы», оператором компонента госпабликов и методолога по заполнению контентом официальных веб-ресурсов. Замглавы Минцифры подчеркнула, что большинство субъектов РФ уже воспользовались компонентом госпабликов и широко применяют его инструменты, что способствует формированию эффективных коммуникаций власти и граждан.
Согласно заявлению Сташевской, из 152 миллионов россиян 130 миллионов можно считать постоянными интернет-пользователями. Именно до этой аудитории государство должно донести информационную повестку, и удобнее всего делать это через социальные сети. Основной площадкой присутствия властей в соцсетях выступают госпаблики, которые помогают в оперативном режиме знакомить граждан с важной информацией. Новости, размещенные на официальной странице, дают интернет-пользователям уверенность, что они имеют дело с надежной и проверенной информацией, а власти получают шанс вести с гражданами диалог на доверительной основе.
Денис Зацепин, возглавляющий отдел по развитию «Диалог Регионы», описал основные элементы экосистемы госпабликов, которая сегодня включает 89 тысяч официальных страниц в социальных сетях. Зацепин заявил, что такие паблики создают для граждан атмосферу цифровой безопасности и помогают освоить новые платформы для получения объективных сведений.
Феликс Гадзаов, руководитель направления цифровой трансформации «Диалог Регионы», отчитался о распространении самых действенных практик региональной цифровизации. Он рассказал о роли ведомств, подведомственных организаций, которые сотрудничают с центрами управления регионами. И подчеркнул, что ЦУР оказывают весомую поддержку регионам в анализе проблем и определении эффективных практик, возможностей их массового внедрения и распространения.
Напомним, в рамках требований законодательства к началу декабря все органы власти и подчиняющиеся им структуры должны запустить в работу официальные сообщества в соцсетях «ВКонтакте» или «Одноклассники».