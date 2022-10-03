Лидером по экспорту мясной продукции за первые полгода 2022 года стало Подмосковье

Уверенный рост поставок фиксируют и в 2022 году. Этому способствуют, по словам экспертов, всевозможные меры поддержки бизнеса со стороны государства, включая нефинансовые. Например, специалисты «Агроэкспорта» на постоянной основе разрабатывают и выпускают пошаговые инструкции для предпринимателей — экспортные гиды, представляющие собой справочники с детальными рекомендациями для бизнесменов, которые стремятся к освоению новых рынков.