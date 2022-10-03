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Лидером по экспорту мясной продукции за первые полгода 2022 года стало Подмосковье

3 октября 14:05
Фото: piqsels.com
Лидером по объему экспорта мясной продукции в первом полугодии 2022 года оказалось Подмосковье. Об этом сообщили в федеральном центре «Агроэкспорт» российского Минсельхоза.

За период с января по июнь текущего года Подмосковье поставило мясной продукции на 299 миллионов долларов, что вдвое превышает прошлогодний показатель. Об этом пишет vmo24.ru.

В настоящее время подмосковные предприятия поставляют свою продукцию более чем в 30 государств мира. Объем экспорта готовой продукции увеличился за рассматриваемый период практически вдвое и достиг 24,4 миллиона долларов.

Заметно растет в последнее время объем экспорта мясной продукции по России в целом. По данным информационной системы «Аргус» Россельхознадзора, за прошлый год отечественные производители отправили в другие страны рекордные объемы готовой мясной продукции, конины, свинины и говядины. Поставки достигли в этой категории 585 тысяч тонн.

Уверенный рост поставок фиксируют и в 2022 году. Этому способствуют, по словам экспертов, всевозможные меры поддержки бизнеса со стороны государства, включая нефинансовые. Например, специалисты «Агроэкспорта» на постоянной основе разрабатывают и выпускают пошаговые инструкции для предпринимателей — экспортные гиды, представляющие собой справочники с детальными рекомендациями для бизнесменов, которые стремятся к освоению новых рынков.

Из заявления руководителя исполкома Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина следует, что потенциальные объемы экспорта переработанного мяса гораздо выше тех, которые сейчас реализуют. Мясные консервы и колбасу сегодня покупают у России преимущественно государства бывшего Советского Союза, однако географию можно существенно расширить, подчеркнул эксперт.

По оценкам Юшина, наибольшие перспективы на данный момент — у недорогостоящих консервов. В ряде стран сейчас почти нет инфраструктуры для транспортировки или хранения, но консервам какие-либо особенные условия не нужны.

Отечественные компании поставляют в Африку непереработанное мясо, но производителям катастрофически не хватает опыта работы на данных территориях. Новый рынок следует тщательно изучить, в том числе и на предмет вкусовых предпочтений африканского населения. И специалисты «Агроэкспорта» скоро выпустят очередной гид с подробной информацией.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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