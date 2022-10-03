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Коррупционеров компании «Россети Тюмень» оставили в СИЗО еще на месяц

3 октября 07:01
Фото: 1Mi
Виталий Лейкин и Кирилл Стрельцов, коррупционеры по делу АО «Россети Тюмень», останутся в СИЗО еще на месяц — до 2 ноября 2022 года. О продлении срока содержания под стражей сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

Кирилла Стрельцова, директора «Тюменские электрические сети» (филиал ПАО «Россети»), обвиняют в совершении пяти преступлений коррупционной направленности. Виталий Лейкин, связанный с этим уголовным делом, обвиняется в даче взятки в особо крупном размере должностному лицу через посредника. Взятка была дана за совершение заведомо незаконных действий.

Ленинский районный суд Тюмени продлил срок содержания Стрельцова и Лейкина в СИЗО до 2 ноября текущего года. Постановление еще не вступило в законную силу.

Напомним, директора тюменского филиала «Россети Тюмень» Кирилла Стрельцова задержали утром 4 марта 2022 года. Силовики изъяли документы. А в пресс-службе организации «Нашему Городу» заявляли, что «Россети Тюмень» оказывает содействие правоохранительным органам.

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