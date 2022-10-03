Коррупционеров компании «Россети Тюмень» оставили в СИЗО еще на месяц

Виталий Лейкин и Кирилл Стрельцов, коррупционеры по делу АО «Россети Тюмень», останутся в СИЗО еще на месяц — до 2 ноября 2022 года. О продлении срока содержания под стражей сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

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