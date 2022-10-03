Коррупционеров компании «Россети Тюмень» оставили в СИЗО еще на месяц

Кирилла Стрельцова, директора «Тюменские электрические сети» (филиал ПАО «Россети»), обвиняют в совершении пяти преступлений коррупционной направленности. Виталий Лейкин, связанный с этим уголовным делом, обвиняется в даче взятки в особо крупном размере должностному лицу через посредника. Взятка была дана за совершение заведомо незаконных действий.
Ленинский районный суд Тюмени продлил срок содержания Стрельцова и Лейкина в СИЗО до 2 ноября текущего года. Постановление еще не вступило в законную силу.
Напомним, директора тюменского филиала «Россети Тюмень» Кирилла Стрельцова задержали утром 4 марта 2022 года. Силовики изъяли документы. А в пресс-службе организации «Нашему Городу» заявляли, что «Россети Тюмень» оказывает содействие правоохранительным органам.