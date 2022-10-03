Как оформить внесудебное банкротство при долгах в МФО?

По данным проекта «Федресурс», за период с 1 сентября 2020 года по 30 августа 2022 года банкротами в «упрощённом режиме» стали 10,6 тыс. жителей РФ. Всего за два года граждане подали 22,5 тыс. шт. соответствующих заявлений в МФЦ.
Внесудебная процедура привлекает прежде всего граждан с долгами по микрозаймам, т. к. заявить о своей неплатёжеспособности можно заёмщикам с задолженностью от 50000 рублей. Учитывая нестабильность экономической ситуации в стране, эксперты ожидают прироста числа упрощённых банкротств и напоминают, как использовать этот инструмент.
Внесудебное банкротство — это абсолютно бесплатная процедура, предназначенная для физических лиц в сложном финансовом положении. Чтобы её запустить, человеку достаточно подать заявление в МФЦ, перечислив открытые задолженности перед кредиторами: МФО, банками и другими организациями. При этом заёмщик должен отвечать следующим требованиям:
После того как должник подал заявление в МФЦ, сотрудники центра проверяют информацию о нём, запросив данные в Росреестре, Федеральной службе судебных приставов и других ведомствах. После этого данные вносят в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, запуская внесудебную процедуру.
На протяжении 6 месяцев кредиторы могут оспорить упрощённое банкротство в суде, заявив о скрытом имуществе должника или занижении суммы задолженности. Однако если за этот срок ничего подобного не случается, человеку присваивают статус банкрота, а его долги списывают.
Внесудебное банкротство подходит далеко не всем должникам из-за требования о закрытом исполнительном производстве. Многие россияне не используют этот механизм, чтобы не испортить свою репутацию и не лишиться права вести предпринимательскую деятельность.
Если вы опасаетесь чего-то подобного, постарайтесь справиться с долгами по микрозайму самостоятельно. Сообщив МФО о трудностях с возвратом средств, можно перенести дату платежа, оформить кредитные каникулы, продлить срок действия договора и получить другие индивидуальные поблажки. Главное — вовремя рассказать о
проблеме, не дожидаясь начисления пени и штрафа. Например, МФК «Честное слово» выдает займы 24/7 и активно взаимодействует с клиентами. На сайте компании есть форма обратной связи, с помощью которой можно задать вопрос специалисту и быстро получить необходимую консультацию.
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