Как оформить внесудебное банкротство при долгах в МФО?

Внесудебная процедура привлекает прежде всего граждан с долгами по микрозаймам, т. к. заявить о своей неплатёжеспособности можно заёмщикам с задолженностью от 50000 рублей. Учитывая нестабильность экономической ситуации в стране, эксперты ожидают прироста числа упрощённых банкротств и напоминают, как использовать этот инструмент.