В 2022 и 2023 годах дети из Тюмени и других городов региона могут посещать разнообразные секции и кружки за счет государства — такую возможность им предоставляют сертификаты ПФДО. Право на него есть у каждого ребенка в возрасте от пяти до 18 лет, имеющего постоянную регистрацию в Тюменской области. Воспользовавшись сертификатами, дети могут пройти ознакомительную программу для получения детального представления о том или ином кружке, секции и определиться с выбором.