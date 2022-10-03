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Как оформить сертификат ПФДО на ребенка в Тюмени?

3 октября 15:04
Фото: vk.com/dvfuru
Как оформить сертификат ПФДО на ребенка в Тюмени?
Кружки и секции для детей в Тюмени стали более доступными, в том числе финансово, — благодаря сертификату ПФДО. Разбираемся, как его получить и как им пользоваться.
Сюжет
Дети

Портал ПФДО в Тюмени

В 2019 году в РФ был запущен федеральный проект, цель реализации которого — повысить доступность получения дополнительного образования детьми. В 2020 году оценить его преимущества смогли и в Тюменской области — после того, как был дан старт внедрению ПФДО — системы персонифицированного финансирования дополнительного образования.

В 2022 и 2023 годах дети из Тюмени и других городов региона могут посещать разнообразные секции и кружки за счет государства — такую возможность им предоставляют сертификаты ПФДО. Право на него есть у каждого ребенка в возрасте от пяти до 18 лет, имеющего постоянную регистрацию в Тюменской области. Воспользовавшись сертификатами, дети могут пройти ознакомительную программу для получения детального представления о том или ином кружке, секции и определиться с выбором.

Сертификаты ПФДО подходят для оплаты занятий как в частных, так и в бюджетных учреждениях дополнительного образования. Ключевое условие — организация должна официально состоять в реестре поставщиков услуг образования ПФДО. Перечень таких организаций указан на портале системы по адресу https://tumen.pfdo.ru/.

Для того чтобы оформить сертификат, законным представителям ребенка нужно пройти регистрацию на портале ПФДО, ввести его личные данные. В личном кабинете будет представлена вся информация о документе, в том числе указан его номинал. Там же оформляется и заявка на получение сертификата.

Внимание! Родителям, оформляющим сертификат ПФДО на ребенка, в любом случае придется посетить организацию дополнительного образования для представления оригиналов документов. Это необходимо сделать в течение 10 дней с момента подачи электронной заявки.

Для того чтобы ребенок был официально зарегистрирован в ПФДО, нужны следующие документы:

  • свидетельство о рождении или паспорт (если уже исполнилось 14 лет);
  • СНИЛС (если у ребенка он есть);
  • справка из школы;
  • справка о регистрации по месту жительства;
  • паспорт законного представителя ребенка.

Ребенок автоматически фиксируется в системе ПФДО после того, как его зачисляют в ту или иную секцию. Перечень программ и организаций, на базе которых реализуется система, указан на «Навигаторе», по адресу https://edo.72to.ru/.

Портал ПФДО в Тюмени
Фото: edo.72to.ru

Номинал сертификата дополнительного образования в Тюмени на 2022–2023 год

Каждый сертификат ПФДО имеет определенный номинал. Это деньги, которые из государственного бюджета поступают на счет ребенка и могут быть использованы для оплаты кружков и секций. В 2022 и в 2023 годах номинал документа для детей в Тюмени — 1800 рублей.

Номинал сертификата дополнительного образования в Тюмени на 2022–2023 год
Фото: edo.72to.ru

Какие кружки и секции можно оплачивать с баланса сертификата?

Действие системы ПФДО распространяется на все без исключения городские округа и районы Тюменской области — всего их 26. Для получения информации об учреждении дополнительного образования, на базе которого функционируют кружки и секции, необходимо зайти в «Навигатор» и выбрать нужное направление либо указать название.

Стоит напомнить, что оплатить сертификатом можно занятия только в тех организациях, которые имеют аккредитацию в системе. Чтобы записаться в кружок или секцию, нужно пройти авторизацию в «Навигаторе» и посредством фильтра выбрать конкретный населенный пункт, а также интересующую программу. Для оплаты кружка по сертификату в разделе «Стоимость» потребуется указать, что деньги вносятся по системе ПФДО.

Какие кружки и секции можно оплачивать с баланса сертификата?
Фото: edo.72to.ru

#Новости#Дополнительное образование#Дети#Школьники#Алина Ибрагимова#Общество
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