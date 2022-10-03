В 2019 году в РФ был запущен федеральный проект, цель реализации которого — повысить доступность получения дополнительного образования детьми. В 2020 году оценить его преимущества смогли и в Тюменской области — после того, как был дан старт внедрению ПФДО — системы персонифицированного финансирования дополнительного образования.
В 2022 и 2023 годах дети из Тюмени и других городов региона могут посещать разнообразные секции и кружки за счет государства — такую возможность им предоставляют сертификаты ПФДО. Право на него есть у каждого ребенка в возрасте от пяти до 18 лет, имеющего постоянную регистрацию в Тюменской области. Воспользовавшись сертификатами, дети могут пройти ознакомительную программу для получения детального представления о том или ином кружке, секции и определиться с выбором.
Сертификаты ПФДО подходят для оплаты занятий как в частных, так и в бюджетных учреждениях дополнительного образования. Ключевое условие — организация должна официально состоять в реестре поставщиков услуг образования ПФДО. Перечень таких организаций указан на портале системы по адресу https://tumen.pfdo.ru/.
Для того чтобы оформить сертификат, законным представителям ребенка нужно пройти регистрацию на портале ПФДО, ввести его личные данные. В личном кабинете будет представлена вся информация о документе, в том числе указан его номинал. Там же оформляется и заявка на получение сертификата.
Внимание! Родителям, оформляющим сертификат ПФДО на ребенка, в любом случае придется посетить организацию дополнительного образования для представления оригиналов документов. Это необходимо сделать в течение 10 дней с момента подачи электронной заявки.
Для того чтобы ребенок был официально зарегистрирован в ПФДО, нужны следующие документы:
Ребенок автоматически фиксируется в системе ПФДО после того, как его зачисляют в ту или иную секцию. Перечень программ и организаций, на базе которых реализуется система, указан на «Навигаторе», по адресу https://edo.72to.ru/.
Каждый сертификат ПФДО имеет определенный номинал. Это деньги, которые из государственного бюджета поступают на счет ребенка и могут быть использованы для оплаты кружков и секций. В 2022 и в 2023 годах номинал документа для детей в Тюмени — 1800 рублей.
Действие системы ПФДО распространяется на все без исключения городские округа и районы Тюменской области — всего их 26. Для получения информации об учреждении дополнительного образования, на базе которого функционируют кружки и секции, необходимо зайти в «Навигатор» и выбрать нужное направление либо указать название.
Стоит напомнить, что оплатить сертификатом можно занятия только в тех организациях, которые имеют аккредитацию в системе. Чтобы записаться в кружок или секцию, нужно пройти авторизацию в «Навигаторе» и посредством фильтра выбрать конкретный населенный пункт, а также интересующую программу. Для оплаты кружка по сертификату в разделе «Стоимость» потребуется указать, что деньги вносятся по системе ПФДО.