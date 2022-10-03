ИРИ: Успехи Кемеровской области включили в «20 главных событий России за 20 лет»

Социологи, политологи и представители СМИ определяют перечень явлений и факторов, которые повлияли на российскую молодежь за два последних десятилетия. Как сообщает transsibinfo.com, основные вопросы в рамках социологического исследования задавались участникам фокус-групп в каждом субъекте РФ в возрастной категории 18-35 лет.
Участникам исследования предстояло вспомнить 15 главных событий, которые повлияли на население России, и выделить пять таких событий для своего региона проживания.
Сегодня речь пойдет о Кемеровской области.
Кузбасс — регион с богатой историей, редкими природными достопримечательностями и развитой промышленностью. Кемеровскую область по праву считают индустриальным сердцем России, а кроме того, регион богат и природными ресурсами. Область расположилась в самом центре сибирских лесов, поэтому обладает впечатляющим туристическим потенциалом. За последнее двадцатилетие в живописном крае произошло множество положительных изменений.
Два года назад был завершен капитальный ремонт дороги, которая соединяет областной центр — Кемерово — с Новокузнецком. На данный момент уже отремонтировано около 300 километров дорог, вдоль которых установили барьерные ограждения. Благодаря проделанной работе автомобилисты стали добираться по маршруту Кемерово — Новокузнецк быстрее в два раза, то есть в течение 100 минут.
Особое значение для Кузбасса имеет Кемеровское президентское кадетское училище Министерства обороны РФ, которое приняло первых учащихся три года назад. На данный момент в учебном заведении обучаются 360 кадетов со всей страны. В стенах училища находится уникальный интерактивный класс, где представлены современные средства связи, включая и военные.
В год 300-летия с момента основания Кузбасса заработал ледовый дворец «Кузбасс», который является самой крупной в Сибири крытой многофункциональной спортплощадкой.
Данный комплекс по своим масштабам и оснащенности является самым передовым в Сибири. Площадь здания высотой в пять этажей составляет свыше 65 тысяч квадратных метров. Одновременно здесь могут заниматься до одной тысячи спортсменов, а трибуны вмещают шесть тысяч зрителей.
Кемерово имеет статус первого города, в котором появится филиал Санкт-Петербургского Русского музея. Здание музея будет построено к 2023 году.
Значительные преобразования коснулись и горнолыжного курорта Шерегеш. За последние годы маленький поселок был преобразован в один из самых востребованных у россиян горнолыжных центров. Численность туристов на этом направлении за минувшее двадцатилетие возросла с 30 тысяч до 2 миллионов человек в год. Лыжникам и сноубордистам доступны 26 оборудованных трасс общей протяженностью свыше 50 километров, оснащенных 18 подъемниками.
Планы по дальнейшему преобразованию курорта Шерегеш были включены в программу социально-экономического развития Кемеровской области.