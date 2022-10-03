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ИРИ: Успехи Кемеровской области включили в «20 главных событий России за 20 лет»

3 октября 18:55
Медиахолдинг 1MI при участии автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» (ИРИ) стал инициатором запуска нацпроекта «20 главных событий России за 20 лет». Данный нацпроект поможет выявить те эпизоды современной истории, которые оказали наибольшее влияние на развитие страны за последние 20 лет.

Социологи, политологи и представители СМИ определяют перечень явлений и факторов, которые повлияли на российскую молодежь за два последних десятилетия. Как сообщает transsibinfo.com, основные вопросы в рамках социологического исследования задавались участникам фокус-групп в каждом субъекте РФ в возрастной категории 18-35 лет.

Участникам исследования предстояло вспомнить 15 главных событий, которые повлияли на население России, и выделить пять таких событий для своего региона проживания.

Сегодня речь пойдет о Кемеровской области.

Кузбасс — регион с богатой историей, редкими природными достопримечательностями и развитой промышленностью. Кемеровскую область по праву считают индустриальным сердцем России, а кроме того, регион богат и природными ресурсами. Область расположилась в самом центре сибирских лесов, поэтому обладает впечатляющим туристическим потенциалом. За последнее двадцатилетие в живописном крае произошло множество положительных изменений.

Два года назад был завершен капитальный ремонт дороги, которая соединяет областной центр — Кемерово — с Новокузнецком. На данный момент уже отремонтировано около 300 километров дорог, вдоль которых установили барьерные ограждения. Благодаря проделанной работе автомобилисты стали добираться по маршруту Кемерово — Новокузнецк быстрее в два раза, то есть в течение 100 минут.

Особое значение для Кузбасса имеет Кемеровское президентское кадетское училище Министерства обороны РФ, которое приняло первых учащихся три года назад. На данный момент в учебном заведении обучаются 360 кадетов со всей страны. В стенах училища находится уникальный интерактивный класс, где представлены современные средства связи, включая и военные.

В год 300-летия с момента основания Кузбасса заработал ледовый дворец «Кузбасс», который является самой крупной в Сибири крытой многофункциональной спортплощадкой.

Данный комплекс по своим масштабам и оснащенности является самым передовым в Сибири. Площадь здания высотой в пять этажей составляет свыше 65 тысяч квадратных метров. Одновременно здесь могут заниматься до одной тысячи спортсменов, а трибуны вмещают шесть тысяч зрителей.

Кемерово имеет статус первого города, в котором появится филиал Санкт-Петербургского Русского музея. Здание музея будет построено к 2023 году.

Значительные преобразования коснулись и горнолыжного курорта Шерегеш. За последние годы маленький поселок был преобразован в один из самых востребованных у россиян горнолыжных центров. Численность туристов на этом направлении за минувшее двадцатилетие возросла с 30 тысяч до 2 миллионов человек в год. Лыжникам и сноубордистам доступны 26 оборудованных трасс общей протяженностью свыше 50 километров, оснащенных 18 подъемниками.

Планы по дальнейшему преобразованию курорта Шерегеш были включены в программу социально-экономического развития Кемеровской области.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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