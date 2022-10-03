ИРИ: Успехи Кемеровской области включили в «20 главных событий России за 20 лет»

Значительные преобразования коснулись и горнолыжного курорта Шерегеш. За последние годы маленький поселок был преобразован в один из самых востребованных у россиян горнолыжных центров. Численность туристов на этом направлении за минувшее двадцатилетие возросла с 30 тысяч до 2 миллионов человек в год. Лыжникам и сноубордистам доступны 26 оборудованных трасс общей протяженностью свыше 50 километров, оснащенных 18 подъемниками.