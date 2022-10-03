Фонтаны в Тюмени подготовят к зиме до 15 октября

Ранее "Наш город" рассказывал, на каких тюменских дорогах летом этого года прошел ремонт, а также какие будут отремонтированы осенью 2022 года. Так, на семи объектах будет завершен капитальный ремонт. работы по всем объектам планируется закончить до 30 октября.