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Фонтаны в Тюмени подготовят к зиме до 15 октября

3 октября 10:03
Фото: "Тюмень-наш дом"
Консервация фонтана на площади 400-летия Тюмени.
Лето прошло, на улице похолодало, а значит пора консервировать фонтаны Тюмени на зиму. Этим и занимаются подрядные организации. Такие мероприятия помогают защитить фонтаны от осенних листьев и снега, заявили в администрации города.

В список работ по консервации фонтанов включено отключение их от электричества, освобождение систем от воды, промывка чаш, смазывание вращающихся частей, демонтаж насосного оборудования, заглушки на технические отверстия, продувка трубопровода.

«Три фонтана в Ленинском административном округе в сквере Ветеранов Энергетики, Корабельном сквере и на бульваре Гостеприимства подготовят к зиме в срок до 15 октября. В Центральном АО уже отключили 8 фонтанов, а в Восточном АО — 6»,пояснил Евгений Чемагин, начальник производственно-технического отдела Службы заказчика по благоустройству ЛАО.

Кроме того, законсервируют фонтаны в Калининском административном округе Тюмени — на аллее Молодоженов, в Комсомольском сквере и около дома № 15 по Червишевскому тракту.

Фонтан на Цветном бульваре.
Фото: «Тюмень – наш дом»

Также защитить тюменские фонтаны помогают специальные деревянные настилы — такой разместят на аллее Молодоженов. Важно, что все фонтаны города имеют разную конструкцию, поэтому к каждому их них нужен индивидуальных подход при консервации.

Ранее "Наш город" рассказывал, на каких тюменских дорогах летом этого года прошел ремонт, а также какие будут отремонтированы осенью 2022 года. Так, на семи объектах будет завершен капитальный ремонт. работы по всем объектам планируется закончить до 30 октября.

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