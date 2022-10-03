Фонтаны в Тюмени подготовят к зиме до 15 октября

В список работ по консервации фонтанов включено отключение их от электричества, освобождение систем от воды, промывка чаш, смазывание вращающихся частей, демонтаж насосного оборудования, заглушки на технические отверстия, продувка трубопровода.
«Три фонтана в Ленинском административном округе в сквере Ветеранов Энергетики, Корабельном сквере и на бульваре Гостеприимства подготовят к зиме в срок до 15 октября. В Центральном АО уже отключили 8 фонтанов, а в Восточном АО — 6»,пояснил Евгений Чемагин, начальник производственно-технического отдела Службы заказчика по благоустройству ЛАО.
Кроме того, законсервируют фонтаны в Калининском административном округе Тюмени — на аллее Молодоженов, в Комсомольском сквере и около дома № 15 по Червишевскому тракту.
Также защитить тюменские фонтаны помогают специальные деревянные настилы — такой разместят на аллее Молодоженов. Важно, что все фонтаны города имеют разную конструкцию, поэтому к каждому их них нужен индивидуальных подход при консервации.
Ранее "Наш город" рассказывал, на каких тюменских дорогах летом этого года прошел ремонт, а также какие будут отремонтированы осенью 2022 года. Так, на семи объектах будет завершен капитальный ремонт. работы по всем объектам планируется закончить до 30 октября.