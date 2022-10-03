Эксперты рассказали об итогах II Алтайского экологического форума «Нить природы»

В ходе своего выступления на форуме президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф заявил, что сегодня нужно изменить подходы к потреблению природных ресурсов, сделав акцент на сбережении, повышении доступа к социальным благам. По его мнению, нужно найти баланс между экологической устойчивостью и экономическим ростом, а формирование в человеке экологического мышления происходит тогда, когда он воспринимает окружающий мир как часть себя.