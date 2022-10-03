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Эксперты рассказали об итогах II Алтайского экологического форума «Нить природы»

3 октября 14:35
С 30 сентября по 1 октября в Горно-Алтайске состоялся II Алтайский экологический форум «Нить природы». Организаторами события выступили Фонд Росконгресс, правительство Республики Алтай и АНО «Центр развития Республики Алтай». Информационным партнером мероприятия стал холдинг 1MI.

Всего на форуме присутствовало 190 экспертов, делегатов и спикеров, которые предлагали свои идеи по улучшению законодательства в области природопользования и охраны окружающей среды. Об этом пишет transsibinfo.com.

Как заявил глава Республики Алтай Олег Хорохордин, результаты мероприятия в том или ином виде будут зафиксированы в законодательных актах пока что на региональном уровне, а затем опыт, полученный во время обмена практиками, можно будет тиражировать на другие субъекты Российской Федерации.

«В следующем году представим результаты этой работы на III экофоруме», — сказал Хорохордин.

Специалисты считают, что для решения экологических вопросов необходимо объединиться на межгосударственном уровне, необходимо поднимать экологическую повестку на российских и международных деловых площадках, выстраивать диалог и вовлекать в это представителей всех заинтересованных сторон.

В ходе своего выступления на форуме президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф заявил, что сегодня нужно изменить подходы к потреблению природных ресурсов, сделав акцент на сбережении, повышении доступа к социальным благам. По его мнению, нужно найти баланс между экологической устойчивостью и экономическим ростом, а формирование в человеке экологического мышления происходит тогда, когда он воспринимает окружающий мир как часть себя.

Отмечается, что Республика Алтай объявлена территорией эколят — молодых защитников природы. На мероприятии был представлен проект «Эколята», который получит поддержку со стороны властей республики и организаций-кураторов, которые станут наставниками.

Также в ходе сессии «Код туриста» специалисты обсудили кодекс путешественника, будущее и степень влияния внутреннего туризма на экономику регионов, а также определили роль экотуризма в формировании бережного отношения общества к окружающей среде.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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