Экономист Разуваев: ЦБ РФ опасается прекращения торгов по евро и долларам

В беседе с журналистами NEWS.ru экономист проинформировал о том, что регулятор не исключил возврат межбанковского рынка. Участниками последнего являются банковские структуры либо небанковские кредитные организации, отметил Разуваев.
«Судя по всему, ЦБ захотел вернуть межбанк. И связано это с тем, что есть серьезные опасения прекращения торгов по долларам и евро на МосБирже. Эта мера в первую очередь направлена на обход санкций, - заявил российский экономист. - Ведь при запрете на торговлю валютой нам где-то придется брать курс. Вот тут-то эти мероприятия и позволят получать курс на сторонних площадках, не связанных с биржей, напрямую».
Ранее появилась информация о том, что в Центральном банке России завершена разработка дополнительных процедур, ориентированных на установление официальных курсов инвалют к рублю. Из заявления официальных представителей ЦБ РФ следует, что регулятор предусматривает в рамках этих процедур дополнительные альтернативные источники сведений.
В проекте указания финансового регулятора России говорится, что не исключена ситуация, при которой не получится получать информацию о курсах от Московской биржи. При таком сценарии экономисты ЦБ РФ будут черпать нужные им сведения по сделкам на валютных рынках из отчетностей, предоставляемых отечественными банками. Если же регулятор не будет располагать такими данными, то он будет осуществлять расчеты на основании информации, публикуемой внебиржевыми площадками, следует из материалов Центробанка России.