Экономист Разуваев: ЦБ РФ опасается прекращения торгов по евро и долларам

«Судя по всему, ЦБ захотел вернуть межбанк. И связано это с тем, что есть серьезные опасения прекращения торгов по долларам и евро на МосБирже. Эта мера в первую очередь направлена на обход санкций, - заявил российский экономист. - Ведь при запрете на торговлю валютой нам где-то придется брать курс. Вот тут-то эти мероприятия и позволят получать курс на сторонних площадках, не связанных с биржей, напрямую».