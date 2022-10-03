Был одобрен Федеральный закон о кредитных договорах для мобилизованных

Также требовать право на получение льготного периода и прекращение обязательств по кредитному договору могут люди, которые проходят службу в подразделениях федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности по пограничной службе на территории России, обеспечивающие проведение СВО. Члены их семей и родственники тоже обладают таким правом.