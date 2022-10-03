Был одобрен Федеральный закон о кредитных договорах для мобилизованных

Он был принят 28 сентября 2022 года.
По положениям закона следует:
У заемщика есть право до 31 декабря 2023 года обратиться к кредитору с требованием приостановить исполнение своих обязательств по кредитному договору, в том числе обеспеченному ипотекой, на льготный период. К ним относятся следующие лица:
1) призванные на военную службу по мобилизации в вооруженные силы Российской Федерации;
2) проходящие военную службу по контракту, а также находящиеся на службе в войсках Росгвардии, в воинских формированиях и органах (при условии их участия в СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины);
3) заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы Российской Федерации;
4) члены семей указанных лиц.
Льготный период кредитования будет установлен на срок мобилизации (срок контракта или срок участия в специальной военной операции, увеличенные на 30 дней).
Также льготный период продлевается на период нахождения заемщика в медицинских организациях на излечении от увечий или заболеваний, полученных при выполнении задач в ходе проведения СВО.
В случае следующих обстоятельств прекращаются кредитные обязательства военнослужащего и членов его семьи:
1) гибель военнослужащего при выполнении задач в период проведения СВО. Также смерть позднее указанного периода, но вследствие увечья или заболевания, которые были получены при выполнении задач в ходе проведения СВО;
2) признание военнослужащего инвалидом I группы по причине увечий или заболевания, полученных в связи с выполнением им задач в ходе СВО.
Стоит отметить, что указанное прекращение кредитных обязательств распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.
Также требовать право на получение льготного периода и прекращение обязательств по кредитному договору могут люди, которые проходят службу в подразделениях федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности по пограничной службе на территории России, обеспечивающие проведение СВО. Члены их семей и родственники тоже обладают таким правом.
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