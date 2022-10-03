nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Был одобрен Федеральный закон о кредитных договорах для мобилизованных

3 октября 09:11
Фото: 1Mi
Сегодня, 3 октября, на заседании Комитета Совету Федерации рекомендовали одобрить Федеральный закон «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам лицами, призванными на военную службу по мобилизации в ВС РФ, лицами, принимающими участие в СВО о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Сюжет
Тюмень

Он был принят 28 сентября 2022 года.

По положениям закона следует:

У заемщика есть право до 31 декабря 2023 года обратиться к кредитору с требованием приостановить исполнение своих обязательств по кредитному договору, в том числе обеспеченному ипотекой, на льготный период. К ним относятся следующие лица:

1) призванные на военную службу по мобилизации в вооруженные силы Российской Федерации;

2) проходящие военную службу по контракту, а также находящиеся на службе в войсках Росгвардии, в воинских формированиях и органах (при условии их участия в СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины);

3) заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы Российской Федерации;

4) члены семей указанных лиц.

Льготный период кредитования будет установлен на срок мобилизации (срок контракта или срок участия в специальной военной операции, увеличенные на 30 дней).

Также льготный период продлевается на период нахождения заемщика в медицинских организациях на излечении от увечий или заболеваний, полученных при выполнении задач в ходе проведения СВО.

В случае следующих обстоятельств прекращаются кредитные обязательства военнослужащего и членов его семьи:

1) гибель военнослужащего при выполнении задач в период проведения СВО. Также смерть позднее указанного периода, но вследствие увечья или заболевания, которые были получены при выполнении задач в ходе проведения СВО;

2) признание военнослужащего инвалидом I группы по причине увечий или заболевания, полученных в связи с выполнением им задач в ходе СВО.

Стоит отметить, что указанное прекращение кредитных обязательств распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Также требовать право на получение льготного периода и прекращение обязательств по кредитному договору могут люди, которые проходят службу в подразделениях федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности по пограничной службе на территории России, обеспечивающие проведение СВО. Члены их семей и родственники тоже обладают таким правом.

Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы начали шить для мобилизованных вещи. Их отправят бойцам после освящения.

Материалы по теме
Прокуроры организовали работу горячей линии по вопросам частичной мобилизацииЧастичная мобилизация: Тюменская область укомплектует несколько воинских частей
#Новости#Семья#Военнослужащие#Кредиты#Россия#Кредит#Деньги#Мобилизация#Тюменская область#Тюмень#Мелиса Учунджю#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25