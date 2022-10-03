Билеты на авиарейс Тюмень – Алматы подорожали в 2,5 раза

Ещё 15 сентября «Наш город» сообщал, что из Тюмени в Казахстан можно долететь за 6 895 рублей (при этом с собой можно взять только 5 кг ручной клади (40x30x20 см). Теперь минимальный билет стоит 17 668 рублей (почти в 2,5 раза дороже). Если вам нужно взять с собой 20 кг багажа, то придётся доплатить 2 499 рублей.