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Билеты на авиарейс Тюмень – Алматы подорожали в 2,5 раза

3 октября 15:37
Фото: 1Mi
Билеты на авиарейс Тюмень – Алматы подорожали за две недели с 6 895 рублей до 17 668. На сейте авиакомпании Utair (они предлагают прямой рейс), указано, что полёт будет продолжаться 2 часа 50 минут.

Ещё 15 сентября «Наш город» сообщал, что из Тюмени в Казахстан можно долететь за 6 895 рублей (при этом с собой можно взять только 5 кг ручной клади (40x30x20 см). Теперь минимальный билет стоит 17 668 рублей (почти в 2,5 раза дороже). Если вам нужно взять с собой 20 кг багажа, то придётся доплатить 2 499 рублей.

Фото: Фото с сайта авиакомпании Utair

Ближайший рейс доступен 11 октября, вылет из аэропорта Рощино в 08:10. В Казахстан пассажиры прибудут в 12:00.

Стоит отметить, что раньше до Алматы можно было добраться только с 2 пересадками за 18 000 рублей. За рубеж из регионов и столицы Utair летает в города Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Турции.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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