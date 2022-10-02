nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жители тюменского дома три месяца живут без горячей воды

2 октября 06:22
Фото: 1Mi
Жители тюменского дома на улице Олимпийской, 32, уже три месяца живут без горячей воды из-за нерасторопности управляющей компании «Вектор». Здесь ведутся работы по замене оборудования, правда, по заверениям местных жителей, капитальный ремонт идет только на словах.
Сюжет
Тюмень

«Уже три месяца нет горячей воды в доме на улице Олимпийской, 32. Обещали включить 1 октября, но в итоге сроки перенесли еще на месяц. Работы никакие не ведутся. Господа, начните уже работать, пожалуйста. Проверьте своих подрядчиков. Либо они не справляются с объёмами работ, либо вы не хотите работать», возмутились тюменцы.

Кстати, жители дома на Олимпийской, 32, не единственные, кто по вине «Вектора» остаются без горячей воды. Горячее водоснабжение также отсутствует и у жильцов дома на Ставропольской, 1.

«Лишь позавчера по данному вопросу провели собрание на Ставропольской, при чем представитель данной УК, на собрании даже не присутствовал. Если убрать из текста всю „воду“, суть дела такова: подрядная организация нашлась, но объектов у нее много по городу, поэтому даже до 23 декабря воду горячую нам не сделают. Планируем обращение в прокуратуру, зову вас вместе это сделать», написала Лилит Л.

УК «Вектор» уже заработала довольно дурную славу у горожан. Практически еженедельно в адрес компании поступают жалобы — от жителей домов на Войновке, Моторостроителей и т. д.

Накануне на «Вектор» жаловались жители дома на Олимпийской, 34, где из-за несвоевременного вывоза мусора, оказался забит донельзя мусоропровод и мусороприемник. Ранее, о безалаберном отношении УК сообщали жильцы дома на улице Судостроителей. Там также нарекания у собственников вызвали грязь в подъездах и полные мусорные баки.

#Новости#Горячая вода#Ремонт#Управляющие компании#ЖКХ#Коммунальные услуги#Капитальный ремонт#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25