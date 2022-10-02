Жители тюменского дома три месяца живут без горячей воды

«Лишь позавчера по данному вопросу провели собрание на Ставропольской, при чем представитель данной УК, на собрании даже не присутствовал. Если убрать из текста всю „воду“, суть дела такова: подрядная организация нашлась, но объектов у нее много по городу, поэтому даже до 23 декабря воду горячую нам не сделают. Планируем обращение в прокуратуру, зову вас вместе это сделать», написала Лилит Л.