Жители тюменского дома три месяца живут без горячей воды

«Уже три месяца нет горячей воды в доме на улице Олимпийской, 32. Обещали включить 1 октября, но в итоге сроки перенесли еще на месяц. Работы никакие не ведутся. Господа, начните уже работать, пожалуйста. Проверьте своих подрядчиков. Либо они не справляются с объёмами работ, либо вы не хотите работать», возмутились тюменцы.
Кстати, жители дома на Олимпийской, 32, не единственные, кто по вине «Вектора» остаются без горячей воды. Горячее водоснабжение также отсутствует и у жильцов дома на Ставропольской, 1.
«Лишь позавчера по данному вопросу провели собрание на Ставропольской, при чем представитель данной УК, на собрании даже не присутствовал. Если убрать из текста всю „воду“, суть дела такова: подрядная организация нашлась, но объектов у нее много по городу, поэтому даже до 23 декабря воду горячую нам не сделают. Планируем обращение в прокуратуру, зову вас вместе это сделать», написала Лилит Л.
УК «Вектор» уже заработала довольно дурную славу у горожан. Практически еженедельно в адрес компании поступают жалобы — от жителей домов на Войновке, Моторостроителей и т. д.
Накануне на «Вектор» жаловались жители дома на Олимпийской, 34, где из-за несвоевременного вывоза мусора, оказался забит донельзя мусоропровод и мусороприемник. Ранее, о безалаберном отношении УК сообщали жильцы дома на улице Судостроителей. Там также нарекания у собственников вызвали грязь в подъездах и полные мусорные баки.