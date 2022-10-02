В Тюмени на следующей неделе потеплеет до + 17

В понедельник на тюменскую землю вернется тепло. В ночные часы термометры покажут + 3 + 7, к полудню поднимутся до + 8 + 10. Осадки в этот день маловероятны, ожидается переменная облачность.
Во вторник, 4 октября, в Тюмени потеплеет до + 17. По прогнозам синоптиков ночью температура воздуха составит + 5 + 7, днем воздух прогреется до + 14 + 17. День пройдет без осадков и при переменной облачности.
В среду немного похолодает, но минусовой температуры не будет. В ночные часы столбики термометров покажут + 6 + 7, днем + 12 + 13.