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В Тюмени на следующей неделе потеплеет до + 17

2 октября 03:08
Фото: 1Mi
Пасмурная и прохладная погода ожидается в Тюмени сегодня, 2 октября. По прогнозам синоптиков, в темное время суток температура воздуха составит + 1 + 4, в дневные часы + 5 + 6.
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Тюмень

В понедельник на тюменскую землю вернется тепло. В ночные часы термометры покажут + 3 + 7, к полудню поднимутся до + 8 + 10. Осадки в этот день маловероятны, ожидается переменная облачность.

Во вторник, 4 октября, в Тюмени потеплеет до + 17. По прогнозам синоптиков ночью температура воздуха составит + 5 + 7, днем воздух прогреется до + 14 + 17. День пройдет без осадков и при переменной облачности.

В среду немного похолодает, но минусовой температуры не будет. В ночные часы столбики термометров покажут + 6 + 7, днем + 12 + 13.

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