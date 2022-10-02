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В центре Тюмени по вине пьяной тюменки произошла массовая авария

2 октября 11:11
Фото: 1Mi
Массовая авария по вине водительницы в состоянии алкогольного опьянения произошла сегодня днем в Тюмени на улице Профсоюзной, 57. Здесь столкнулись три автомобиля: Peugeot, Mitsubishi и Chevrolet.
Сюжет
Тюмень

Как рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области аварию спровоцировала нетрезвая водительница Peugeot. Девушка нарушила правила очередности проезда.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и пассажирка Chevrolet — муж с женой 1956 и 1957 годов рождения. Они получили различные травмы.

На данный момент все обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью в Тюменской области на дорогах были задержаны более двадцати нетрезвых водителей. Одного из автовладельцев остановили в селе Исетское. После посиделок с друзьями мужчина отправился домой, правда, перепутал дорогу и уехал в Исетский район. Инспекторам ГИБДД он сообщил, что думал, что ездит по Тюмени. Алкотестер показал 1,85 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

#Новости#Нетрезвые водители#Авария#ДТП#ГИБДД#Тюменская область#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
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