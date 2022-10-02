В центре Тюмени по вине пьяной тюменки произошла массовая авария

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью в Тюменской области на дорогах были задержаны более двадцати нетрезвых водителей. Одного из автовладельцев остановили в селе Исетское. После посиделок с друзьями мужчина отправился домой, правда, перепутал дорогу и уехал в Исетский район. Инспекторам ГИБДД он сообщил, что думал, что ездит по Тюмени. Алкотестер показал 1,85 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.