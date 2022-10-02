Тюменцы начали шить для мобилизованных вещи. Их отправят бойцам после освящения

Горожане за счет своих собственных средств и собранных денег приобретают материалы для шитья, иголки, пуговицы, замки. На данный момент уже собрано около 80 тысяч рублей. Об этом активисты сообщили в сообществе VK Тюмень. Шьем для наших!.
По словам тюменцев, все вещи, сшитые и связанные для ребят, находящихся на СВО, будут благословлены.
«Сегодня посетили храм Архангела Михаила. Поговорили с батюшкой, договорились о благословлении сшитых вещей. Он дал нам немного икон, будем вкладывать в карманы тёплых кофт. Также в упаковку с каждой вещью будем класть листовки с молитвами. Пусть они хранят наших ребят», сообщили горожане.
Напомним, 21 сентября в России стартовала частичная мобилизация. В ее рамках планируют призвать порядка трехсот тысяч граждан, находящихся в запасе. В первую очередь мобилизуют тех, у кого имеется опыт участия в боевых действиях и необходимая военно-учетная специальность.