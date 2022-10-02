Тюменцы начали шить для мобилизованных вещи. Их отправят бойцам после освящения

«Сегодня посетили храм Архангела Михаила. Поговорили с батюшкой, договорились о благословлении сшитых вещей. Он дал нам немного икон, будем вкладывать в карманы тёплых кофт. Также в упаковку с каждой вещью будем класть листовки с молитвами. Пусть они хранят наших ребят», сообщили горожане.