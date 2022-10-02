nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменцы начали шить для мобилизованных вещи. Их отправят бойцам после освящения

2 октября 12:06
Фото: Информационный центр Правительства ТО
Неравнодушные тюменцы решили объединиться, чтобы поддержать мобилизованных мужчин. Жители областной столицы начали шить необходимые на фронте вещи — термобелье, флисовые кофты, носки, балаклавы.
Сюжет
Тюмень

Горожане за счет своих собственных средств и собранных денег приобретают материалы для шитья, иголки, пуговицы, замки. На данный момент уже собрано около 80 тысяч рублей. Об этом активисты сообщили в сообществе VK Тюмень. Шьем для наших!.

По словам тюменцев, все вещи, сшитые и связанные для ребят, находящихся на СВО, будут благословлены.

«Сегодня посетили храм Архангела Михаила. Поговорили с батюшкой, договорились о благословлении сшитых вещей. Он дал нам немного икон, будем вкладывать в карманы тёплых кофт. Также в упаковку с каждой вещью будем класть листовки с молитвами. Пусть они хранят наших ребят», сообщили горожане.

Напомним, 21 сентября в России стартовала частичная мобилизация. В ее рамках планируют призвать порядка трехсот тысяч граждан, находящихся в запасе. В первую очередь мобилизуют тех, у кого имеется опыт участия в боевых действиях и необходимая военно-учетная специальность.

#Новости#Помощь#Военнослужащие#Военные#Тюменская область#Мобилизация#Благотворительность#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25