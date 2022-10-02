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Тюменские дачники замерзают из-за перебоев с электричеством

2 октября 05:07
Фото: 1Mi
Тюменские дачники жалуются на перебои с электричеством и теплом в СНТ «Солнечная поляна». По словам садоводов, уровень напряжение в сети настолько низкий, что даже электрический чайник не работает.
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Тюмень

«30 сентября с самого утра и до вечера было плановое отключение. Свет дали, но напряжение очень маленькое. Невозможно чайник согреть. СУЭНКО, СУЭС организации, которые в ответе за наше тепло не спешат на помощь. Заявки подаем регулярно, ведь в нашем обществе есть и очень пожилые, и младенцы, да и вообще мы замерзаем», пожаловались тюменцы в сообществе ЧС Тюмень.

В комментариях под постом большая часть подписчиков группы отметила, что дачные поселки и СНТ не предназначены для того, чтобы люди жили там осенью и зимой. Это летний вид жилья.

Однако по факту многие собственники проживают в СНТ «Солнечная поляна» на постоянной основе, в том числе семьи с детьми. В обществе даже организована развозка детей в детские сады и школу. Всего здесь расположено более 900 дачных участков.

«Возможно, необходимо менять оборудование, а это дорогое удовольствие. Поэтому СУЭНКО не спешит это делать. К тому же сейчас подняли стоимость технологического присоединения», отметил Денис И.

Ранее «Наш Город» писал, что на проблемы с электроснабжением и отоплением жаловались жители СНТ «Липовый остров». Старые сети просто не выдерживали нагрузки, ведь электричество местные жители использовали в том числе и для обогрева помещений.

#Новости#Отопление#Электроснабжение#СУЭНКО#Дачники#Электросети#Садовое общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
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