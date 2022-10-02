Тюменские дачники замерзают из-за перебоев с электричеством

«30 сентября с самого утра и до вечера было плановое отключение. Свет дали, но напряжение очень маленькое. Невозможно чайник согреть. СУЭНКО, СУЭС организации, которые в ответе за наше тепло не спешат на помощь. Заявки подаем регулярно, ведь в нашем обществе есть и очень пожилые, и младенцы, да и вообще мы замерзаем», пожаловались тюменцы в сообществе ЧС Тюмень.