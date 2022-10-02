Тюменские дачники замерзают из-за перебоев с электричеством

«30 сентября с самого утра и до вечера было плановое отключение. Свет дали, но напряжение очень маленькое. Невозможно чайник согреть. СУЭНКО, СУЭС организации, которые в ответе за наше тепло не спешат на помощь. Заявки подаем регулярно, ведь в нашем обществе есть и очень пожилые, и младенцы, да и вообще мы замерзаем», пожаловались тюменцы в сообществе ЧС Тюмень.
В комментариях под постом большая часть подписчиков группы отметила, что дачные поселки и СНТ не предназначены для того, чтобы люди жили там осенью и зимой. Это летний вид жилья.
Однако по факту многие собственники проживают в СНТ «Солнечная поляна» на постоянной основе, в том числе семьи с детьми. В обществе даже организована развозка детей в детские сады и школу. Всего здесь расположено более 900 дачных участков.
«Возможно, необходимо менять оборудование, а это дорогое удовольствие. Поэтому СУЭНКО не спешит это делать. К тому же сейчас подняли стоимость технологического присоединения», отметил Денис И.
Ранее «Наш Город» писал, что на проблемы с электроснабжением и отоплением жаловались жители СНТ «Липовый остров». Старые сети просто не выдерживали нагрузки, ведь электричество местные жители использовали в том числе и для обогрева помещений.