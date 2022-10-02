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Тюменские автоинспекторы помогают водителям подготовиться к поездкам в межсезонье

2 октября 11:07
Фото: сайт правительства Тюменской области
В Тюмени сотрудники ГИБДД проводят профилактическую работу с водителями и пешеходами по правилам дорожного движения в период межсезонья. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Осенью и зимой погода часто меняется, снегопады сменяют гололедицу, а на улице рано темнеет. Все эти факторы могут стать причиной ДТП. Автомобилистам рекомендуется переходить на зимний стиль вождения: выбирать безопасную дистанцию, сбавлять скорость в случае неблагоприятных погодных условий, избегать резких маневров на дороге и быть внимательнее к пешеходам.

Пешеходам советуют в темное время суток использовать на одежде световозвращающие элементы, которые делают людей заметнее на проезжей части для водителей.

В октябре ежегодно увеличивается число наездов на пешеходов с летальными последствиями на загородных дорогах в вечернее и ночное время. Особенно опасны переходы трактов в окрестностях Тюмени, движение по обочинам дорог и неожиданный пересечение проезжей части в местах, где нет пешеходных переходов. Чаще трагедии с пешеходами происходят на Велижанском тракте и федеральной автодороге Екатеринбург-Тюмень.

Напомним, в Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.

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