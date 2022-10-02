Тюменские автоинспекторы помогают водителям подготовиться к поездкам в межсезонье

В октябре ежегодно увеличивается число наездов на пешеходов с летальными последствиями на загородных дорогах в вечернее и ночное время. Особенно опасны переходы трактов в окрестностях Тюмени, движение по обочинам дорог и неожиданный пересечение проезжей части в местах, где нет пешеходных переходов. Чаще трагедии с пешеходами происходят на Велижанском тракте и федеральной автодороге Екатеринбург-Тюмень.