nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Топ-3 недели: упал уровень воды в Туре, новые территории РФ, русские в Казахстане

2 октября 17:01
Фото: 1Mi
Тюменская река — Тура последние несколько лет становится городским поводом для беспокойства, невооруженным глазом видно, что она сильно обмелела. По данным гидропоста, уровень воды в реке сейчас составляет — 70 сантиметров над нулем поста.
Сюжет
Тура

В Тюмени уровень воды в Туре упал до многолетних минимумов

Специалисты считают, что обмеление реки в этом году связано с особенно жарким летом и скудными осадками. Также влияние на уровень воды оказало то, что в границах Туры не были проведены мелиоративные работы.

Хотя и в прошлом году, экологи называли те же причины, отвечая на вопросы людей, обеспокоенных тем, что река может исчезнуть с карты мира вовсе.

Профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» Аграрного университета Александр Моторин еще в 2021 году успокаивал горожан тем, что естественный подъем воды рано или поздно все-таки произойдет.

Почему в Тюмени обмелела Тура
Узнать подробнее

Но бездействовать в такой ситуации, уповая на самовосстановление природы, не стоит, сейчас особенно необходимо заниматься восстановлением родников, забитых мелкими дисперсными наносами.

Четыре новых субъекта вошли в состав РФ 30 сентября

В Москве 30 сентября, в торжественной обстановке георгиевского зала Большого Кремлевского дворца, были подписаны договоры о принятии в состав Российской Федерации ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Четыре новых субъекта вошли в состав РФ 30 сентября
Узнать подробнее

«Люди свой выбор сделали, однозначный выбор. Уверен, что Федеральное собрание подержит образование в России 4 новых регионов, новых субъектов РФ. Потому что это воля миллионов людей, это их неотъемлемое право, закрепленное в уставе ООН»,заключил тогда Владимир Путин.

В тот же день Владимир Путин заявил, что он готов к переговорам с Украиной. Вдобавок президент РФ призвал украинские власти как можно скорее прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

Глава страны также высказался и на тему ЛГБТ, заявив, что Запад пытается пошатнуть систему традиционных ценностей в России.

Владимир Путин выступил перед Федеральным собранием
Узнать подробнее

Путин подчеркнул, что не хотел бы, чтобы «детям в начальных классах вдалбливали, что кроме женщины и мужчины существуют другие гендеры».

Он ясно дал понять, что выступает радикально против операций по смене пола.

А вот на самую ожидаемую тему мобилизации президент говорить не стал.

Как встречают беженцев из России в Казахстане

В минувшую неделю главный редактор «Нашего Города» Максим Карпиков побывал в Петропавловске и узнал ответы на самые задаваемы вопросы, касающиеся переездов граждан России в Казахстан.

«Буквально за сутки, 28 сентября, все хостелы и гостиницы оказались забитыми русскими беженцами. Снять жилье посуточно здесь уже — невозможно», рассказывал Максим Карпиков, главред сайта nashgorod.ru

Обнаружилась и другая проблема — местные всеми силами стараются нажиться на приезжих россиянах, предлагая им услуги по крайне завышенным ценам.

«7 поездов в день, приезжают сотнями»: Как встречают беженцев из России в Казахстане
Узнать подробнее

Трудность возникает, в частности, в том, что в Казахстане другая валюта. Благо в чатах помощи, которых предостаточно, казахстанцы-волонтеры объясняют, какая цена приемлема для различных услуг.

Отметим, что местные волонтеры создали чат в телеграме специально для помощи всем приехавшим из России. В нем они помогают найти приезжим жилье, работу, получить временную прописку и вид на жительство.

К чату присоединились уже почти 1,5 тысячи человек.

Материалы по теме
В Тюмени понижается уровень воды в ТуреВладимир Путин выступил перед Федеральным собранием «7 поездов в день, приезжают сотнями»: Как встречают беженцев из России в Казахстане
#Аналитика#Тура#Референдум#Миграция#Мобилизация#Украина#Тюменская область#Путин#Экология#Тюмень#Казахстан#Алена Патрушева
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25