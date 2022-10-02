Топ-3 недели: упал уровень воды в Туре, новые территории РФ, русские в Казахстане

Специалисты считают, что обмеление реки в этом году связано с особенно жарким летом и скудными осадками. Также влияние на уровень воды оказало то, что в границах Туры не были проведены мелиоративные работы.
Хотя и в прошлом году, экологи называли те же причины, отвечая на вопросы людей, обеспокоенных тем, что река может исчезнуть с карты мира вовсе.
Профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» Аграрного университета Александр Моторин еще в 2021 году успокаивал горожан тем, что естественный подъем воды рано или поздно все-таки произойдет.
Но бездействовать в такой ситуации, уповая на самовосстановление природы, не стоит, сейчас особенно необходимо заниматься восстановлением родников, забитых мелкими дисперсными наносами.
В Москве 30 сентября, в торжественной обстановке георгиевского зала Большого Кремлевского дворца, были подписаны договоры о принятии в состав Российской Федерации ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
«Люди свой выбор сделали, однозначный выбор. Уверен, что Федеральное собрание подержит образование в России 4 новых регионов, новых субъектов РФ. Потому что это воля миллионов людей, это их неотъемлемое право, закрепленное в уставе ООН»,заключил тогда Владимир Путин.
В тот же день Владимир Путин заявил, что он готов к переговорам с Украиной. Вдобавок президент РФ призвал украинские власти как можно скорее прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.
Глава страны также высказался и на тему ЛГБТ, заявив, что Запад пытается пошатнуть систему традиционных ценностей в России.
Путин подчеркнул, что не хотел бы, чтобы «детям в начальных классах вдалбливали, что кроме женщины и мужчины существуют другие гендеры».
Он ясно дал понять, что выступает радикально против операций по смене пола.
А вот на самую ожидаемую тему мобилизации президент говорить не стал.
В минувшую неделю главный редактор «Нашего Города» Максим Карпиков побывал в Петропавловске и узнал ответы на самые задаваемы вопросы, касающиеся переездов граждан России в Казахстан.
«Буквально за сутки, 28 сентября, все хостелы и гостиницы оказались забитыми русскими беженцами. Снять жилье посуточно здесь уже — невозможно», рассказывал Максим Карпиков, главред сайта nashgorod.ru
Обнаружилась и другая проблема — местные всеми силами стараются нажиться на приезжих россиянах, предлагая им услуги по крайне завышенным ценам.
Трудность возникает, в частности, в том, что в Казахстане другая валюта. Благо в чатах помощи, которых предостаточно, казахстанцы-волонтеры объясняют, какая цена приемлема для различных услуг.
Отметим, что местные волонтеры создали чат в телеграме специально для помощи всем приехавшим из России. В нем они помогают найти приезжим жилье, работу, получить временную прописку и вид на жительство.
К чату присоединились уже почти 1,5 тысячи человек.