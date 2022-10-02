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Пьяный тюменец заблудился в городе и случайно уехал в село Исетское

2 октября 05:48
Фото: ГИБДД Тюменской области
Более двух десятков нетрезвых водителей задержали сегодня ночью в Тюменской области инспекторы ГИБДД. На 124-м километре трассы Курган-Тюмень сотрудники ДПС остановили автомобиль Ford Focus, ехавший по встречной полосе. 36-летний водитель признался, что пил пиво с друзьями в Тюмени, потом поехал домой.
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Тюмень

Самое интересное, что живет он в Тюмени, а в селе Исетское оказался каким-то невероятным образом. Мужчина был уверен, что едет по дороге в областной столице.

На 9-м километре автодороги Аромашево-Вагай инспекторы ГИБДД поймали 35-летнего водителя на LADA. Алкотестер показал 1,34 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Как выяснилось, днем вместе с женой они употребляли алкоголь дома. После чего решили вместе поехать к родственникам в соседнее село.

Еще одного любителя выпить за рулем задержали на 1-м километре автодороги Ялуторовск-Ярково. 45-летний водитель большегруза Mercedes ехал из Когалыма. В течение всей поездки употреблял пиво и водку. На водителя составлены соответствующие административные материалы в отношении юридического лица, которому принадлежит большегруз, будет проведена проверка.

Ранее «Наш Город» писал, что в накануне утром в Сладковском районе сотрудники ДПС остановили пьяного тракториста без прав. Мужчина отправился продавать сено в соседнее село.

#Новости#Алкоголь#Нетрезвые водители#ПДД#ГИБДД#Административная ответственность#Тюменская область#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
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