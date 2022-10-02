Пьяный тюменец заблудился в городе и случайно уехал в село Исетское

Самое интересное, что живет он в Тюмени, а в селе Исетское оказался каким-то невероятным образом. Мужчина был уверен, что едет по дороге в областной столице.
На 9-м километре автодороги Аромашево-Вагай инспекторы ГИБДД поймали 35-летнего водителя на LADA. Алкотестер показал 1,34 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Как выяснилось, днем вместе с женой они употребляли алкоголь дома. После чего решили вместе поехать к родственникам в соседнее село.
Еще одного любителя выпить за рулем задержали на 1-м километре автодороги Ялуторовск-Ярково. 45-летний водитель большегруза Mercedes ехал из Когалыма. В течение всей поездки употреблял пиво и водку. На водителя составлены соответствующие административные материалы в отношении юридического лица, которому принадлежит большегруз, будет проведена проверка.
Ранее «Наш Город» писал, что в накануне утром в Сладковском районе сотрудники ДПС остановили пьяного тракториста без прав. Мужчина отправился продавать сено в соседнее село.