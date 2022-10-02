Пьяный тюменец заблудился в городе и случайно уехал в село Исетское

Более двух десятков нетрезвых водителей задержали сегодня ночью в Тюменской области инспекторы ГИБДД. На 124-м километре трассы Курган-Тюмень сотрудники ДПС остановили автомобиль Ford Focus, ехавший по встречной полосе. 36-летний водитель признался, что пил пиво с друзьями в Тюмени, потом поехал домой.

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