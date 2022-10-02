Бригада скорой спасала тюменца прямо на болотной кочке

Его приятель незамедлительно вызвал скорую помощь. Медики прибыли на место происшествия через двадцать минут. Им пришлось со всем необходимым оборудованием пробираться через лес к пациенту.
«При виде нас он почувствовал бодрость, даже хотел продолжить поиски грибов. Но мы настояли на обследовании, а электрокардиограмма показала обширный инфаркт миокарда», отметил врач бригады скорой Ярослав Кубанин.
После оказания необходимой помощи, пожилого мужчину при помощи спасателей МЧС доставили в Кардиологический центр. Там он проходил лечение в течение двух недель. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает.