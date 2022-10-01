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Жены мобилизованных тюменцев смогут получать зарплату супругов

1 октября 12:21
Фото: 1Mi
Жены мобилизованных тюменцев смогут получать заработную плату своих. Правда для этого, необходимо будет разрешение, подписанное супругом. Денежные средства будут начисляться на счет мобилизованных с момента подписания приказа о зачислении в воинскую часть.

По данным Минобороны России, заработную плату мобилизованным гражданам будут начислять в соответствии с окладами по воинскому званию и должности. Все выплаты приравнены к проходящим военную службу по контракту. Кроме того, имеются дополнительные надбавки, размер которых зависит от условий прохождения службы.

Помимо этого, членам семей мобилизованных граждан предоставляется ряд льгот. В частности, обеспечение жильем и медицинской помощью, бесплатный проезд к месту службы.

Ранее «Наш Город» писал, что президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. Накануне глава государства подписал указ об осеннем призыве. В этом году призывная кампания начнется на месяц позже обычного — 1 ноября. Всего планируют призвать 120 тысяч человек.

#Новости#Семьи#Военнослужащие#Льготы#Мобилизация#Тюменская область#Валентина Бурнашева#Общество
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