Жены мобилизованных тюменцев смогут получать зарплату супругов

По данным Минобороны России, заработную плату мобилизованным гражданам будут начислять в соответствии с окладами по воинскому званию и должности. Все выплаты приравнены к проходящим военную службу по контракту. Кроме того, имеются дополнительные надбавки, размер которых зависит от условий прохождения службы.
Помимо этого, членам семей мобилизованных граждан предоставляется ряд льгот. В частности, обеспечение жильем и медицинской помощью, бесплатный проезд к месту службы.
Ранее «Наш Город» писал, что президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. Накануне глава государства подписал указ об осеннем призыве. В этом году призывная кампания начнется на месяц позже обычного — 1 ноября. Всего планируют призвать 120 тысяч человек.