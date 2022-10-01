Жены мобилизованных тюменцев смогут получать зарплату супругов

По данным Минобороны России, заработную плату мобилизованным гражданам будут начислять в соответствии с окладами по воинскому званию и должности. Все выплаты приравнены к проходящим военную службу по контракту. Кроме того, имеются дополнительные надбавки, размер которых зависит от условий прохождения службы.