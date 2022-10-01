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В тюменском селе поймали пьяного тракториста без прав. Он поехал продавать сено

1 октября 06:27
Фото: ГИБДД Тюменской области
Двенадцать водителей в состоянии алкогольного опьянения поймали сегодня ночью на тюменских дорогах инспекторы ГИБДД. В Сладковском районе полицейский задержали нетрезвого тракториста.

Накануне 44-летний селянин употреблял крепкий алкоголь, а утром отправился продавать сено. Алкотестер показал 0,80 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Более того, прав на управления транспортным средством он не имел.

Как выяснилось, тракториста уже не в первый раз ловят пьяным за рулем. Восемь лет назад мужчину задерживали за управление мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения.

Теперь ему грозит административное наказание в виде ареста от 10 до 15 суток.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легкового автомобиля. По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение правил очередности проезда. В ДТП пострадали пять человек.

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