В тюменском селе поймали пьяного тракториста без прав. Он поехал продавать сено

Накануне 44-летний селянин употреблял крепкий алкоголь, а утром отправился продавать сено. Алкотестер показал 0,80 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Более того, прав на управления транспортным средством он не имел.
Как выяснилось, тракториста уже не в первый раз ловят пьяным за рулем. Восемь лет назад мужчину задерживали за управление мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения.
Теперь ему грозит административное наказание в виде ареста от 10 до 15 суток.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легкового автомобиля. По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение правил очередности проезда. В ДТП пострадали пять человек.