В Тюмени назвали имена призеров Всероссийского конкурса «Учитель года России-2022»

«Конкурс высвечивает личностные и профессиональные качества: целеустремленность, собранность, умение преодолеть себя. Благодарю за работу и компетентность организаторов и жюри конкурса. Нам, тюменцам, хотелось бы, чтобы вы вспоминали эти дни на Тюменской земле с душевной теплотой», отметил Александр Моор.