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В Тюмени назвали имена призеров Всероссийского конкурса «Учитель года России-2022»

1 октября 12:38
Фото: Информационный центр Правительства ТО
Имена победителей конкурса «Учитель года России — 2022» назвали сегодня в Тюмени на торжественной церемонии, которая прошла во дворце культуры «Нефтяник».
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Тюмень

В число призеров вошли учитель английского языка из Ямало-Ненецкого автономного округа, преподаватель иностранных языков из Челябинской области, педагог по истории и мировой художественной культуре из Московской области, учитель истории из Донецкой Народной Республики и преподаватель русского языка и литературе из Чеченской Республики.

В праздничном мероприятии участие принял губернатор Тюменской области Александр Моор. Он поблагодарил участников и организаторов конкурса.

«Конкурс высвечивает личностные и профессиональные качества: целеустремленность, собранность, умение преодолеть себя. Благодарю за работу и компетентность организаторов и жюри конкурса. Нам, тюменцам, хотелось бы, чтобы вы вспоминали эти дни на Тюменской земле с душевной теплотой», отметил Александр Моор.

Напомним, заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России-2022» стартовал в Тюмени 21 сентября. В церемонии открытия участие принимал Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Всего в этом году в финал конкурса прошли 88 педагогов России, Луганской и Донецкой Народных Республик.

#Новости#Педагоги#Учитель года#Конкурсы#Тюменская область#Учителя#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
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