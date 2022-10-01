В Тюмени назвали имена призеров Всероссийского конкурса «Учитель года России-2022»

В число призеров вошли учитель английского языка из Ямало-Ненецкого автономного округа, преподаватель иностранных языков из Челябинской области, педагог по истории и мировой художественной культуре из Московской области, учитель истории из Донецкой Народной Республики и преподаватель русского языка и литературе из Чеченской Республики.
В праздничном мероприятии участие принял губернатор Тюменской области Александр Моор. Он поблагодарил участников и организаторов конкурса.
«Конкурс высвечивает личностные и профессиональные качества: целеустремленность, собранность, умение преодолеть себя. Благодарю за работу и компетентность организаторов и жюри конкурса. Нам, тюменцам, хотелось бы, чтобы вы вспоминали эти дни на Тюменской земле с душевной теплотой», отметил Александр Моор.
Напомним, заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России-2022» стартовал в Тюмени 21 сентября. В церемонии открытия участие принимал Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
Всего в этом году в финал конкурса прошли 88 педагогов России, Луганской и Донецкой Народных Республик.