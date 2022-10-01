В Тюмень прибыл поезд с первыми пациентами из Краснодона

Ранее «Наш Город» писал, что летом этого года между Тюменской областью и Краснодонским районов было заключено соглашение о сотрудничестве. В рамках документа, подписанного в ходе визита губернатора региона Александра Моора в Луганскую Народную Республику, Тюменская область окажет финансовую поддержку в восстановлении социальных объектов и дорог.