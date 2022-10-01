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В Тюмень прибыл поезд с первыми пациентами из Краснодона

1 октября 11:51
Фото: Информационный центр Правительства ТО
Девятнадцать жителей Краснодона с тяжелыми заболеваниями доставили сегодня на поезде в Тюмень. Здесь они будут проходить необходимое медицинское лечение, поскольку в Краснодонском районе пока имеются определенные трудности с предоставлением высокотехнологичной медицинской помощью.
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Тюмень

«Этим пациентам нужно лечение. Но оказать там весь спектр необходимых медицинских услуг невозможно, поэтому сложные операции, эндопротезирование, офтальмологические операции им выполнят врачи Тюменской области», отметила Ольга Кузнеческих.

Ранее «Наш Город» писал, что летом этого года между Тюменской областью и Краснодонским районов было заключено соглашение о сотрудничестве. В рамках документа, подписанного в ходе визита губернатора региона Александра Моора в Луганскую Народную Республику, Тюменская область окажет финансовую поддержку в восстановлении социальных объектов и дорог.

#Новости#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
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