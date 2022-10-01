В Тюмень прибыл поезд с первыми пациентами из Краснодона

«Этим пациентам нужно лечение. Но оказать там весь спектр необходимых медицинских услуг невозможно, поэтому сложные операции, эндопротезирование, офтальмологические операции им выполнят врачи Тюменской области», отметила Ольга Кузнеческих.
Ранее «Наш Город» писал, что летом этого года между Тюменской областью и Краснодонским районов было заключено соглашение о сотрудничестве. В рамках документа, подписанного в ходе визита губернатора региона Александра Моора в Луганскую Народную Республику, Тюменская область окажет финансовую поддержку в восстановлении социальных объектов и дорог.