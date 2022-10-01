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Тюменцев возмутили забитый до отказа мусоропровод и бездействие УК

1 октября 07:44
Фото: 1Mi
Жители тюменского дома на улице Олимпийской, 34, уже неделю не могут добиться от управляющей компании прочистки мусоропровода. Фотографии забитого пакетами, бутылками, коробками и ящиками мусороприемника тюменцы опубликовали в сообществе ЧС Тюмень.
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Тюмень

«Неделю добиваемся прочистки. Мастер каждый день обещает, что прочистят. А по факту ничего не делается. Всю жизнь у нас был мусоропровод, нормально его чистили, ни запаха, ни крыс. Пришла новая УК — перестали чистить», пожаловались горожане.

Между тем в комментариях под опубликованным постом жители областной столицы возмущения жильцов не поддержали. Напротив, предложили заварить мусоропровод и выбрасывать мусор в контейнеры.

«Считаю мусоропровод уже отжившим, не эффективным, негигиеничным пережитком. Ведь каждый, кто оставил там свой пакет с мусором прекрасно видел, что мусоропровод не работает. Но никто не догадался дойти до мусорного бака», отметили подписчики сообщества.

Добавим, дом на улице Олимпийская, 34, обслуживает управляющая компания «Вектор». На данную УК жители областной столицы жалуются регулярно. Ранее «Наш Город» писал, что на «Вектор» поступали жалобы от жителей дома на улице Судостроителей, 38. Горожане отмечали, что УК не вывозит мусор месяцами.

#Новости#Уборка#Жалобы#Мусор#Управляющие компании#Коммунальные услуги#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
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