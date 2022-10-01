Тюменцев возмутили забитый до отказа мусоропровод и бездействие УК

«Неделю добиваемся прочистки. Мастер каждый день обещает, что прочистят. А по факту ничего не делается. Всю жизнь у нас был мусоропровод, нормально его чистили, ни запаха, ни крыс. Пришла новая УК — перестали чистить», пожаловались горожане.