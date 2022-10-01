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Тюменские власти бронируют места в ресторанах на год вперед

1 октября 04:34
Фото: 1Mi
Власти Тюменской области потратят порядка одного миллиона шестисот тысяч на проведение банкетов и фуршетов в ресторанах в 2023 году. Соответствующие тендеры размещены на сайте Госзакупки.

В опубликованных документах отмечено, что срок исполнения контракта с 1 января по 31 декабря 2023 года. Кроме того, указаны обязательные требования к закупке — организация музыкального сопровождения мероприятий, лицензия у предприятия на реализацию алкогольной продукции, сервировка столов посудой из фарфора и хрусталя.

Также размещен список горячих и холодных закусок, салатов, горячих блюд, десертов и напитков — от строганины из рыбы, жюльенов супов и пирогов до мороженого, чизкейков и фруктов в шоколаде.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за двести миллионов рублей построят надземный пешеходный переход в районе улицы Авторемонтной. Работы будет проводить ООО «Промтех-Сибирь».

#Новости#Праздники#Рестораны#Банкет#Госзакупки#Тюменская область#Бюджеты#Валентина Бурнашева#Экономика
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