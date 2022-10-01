Тюменские власти бронируют места в ресторанах на год вперед

В опубликованных документах отмечено, что срок исполнения контракта с 1 января по 31 декабря 2023 года. Кроме того, указаны обязательные требования к закупке — организация музыкального сопровождения мероприятий, лицензия у предприятия на реализацию алкогольной продукции, сервировка столов посудой из фарфора и хрусталя.