Тюменские власти бронируют места в ресторанах на год вперед

В опубликованных документах отмечено, что срок исполнения контракта с 1 января по 31 декабря 2023 года. Кроме того, указаны обязательные требования к закупке — организация музыкального сопровождения мероприятий, лицензия у предприятия на реализацию алкогольной продукции, сервировка столов посудой из фарфора и хрусталя.
Также размещен список горячих и холодных закусок, салатов, горячих блюд, десертов и напитков — от строганины из рыбы, жюльенов супов и пирогов до мороженого, чизкейков и фруктов в шоколаде.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за двести миллионов рублей построят надземный пешеходный переход в районе улицы Авторемонтной. Работы будет проводить ООО «Промтех-Сибирь».