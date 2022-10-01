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Специалисты музеев Тобольска сотрудничают со школами

1 октября 10:29
Фото: пресс-служба правительства Тюменской области
Сотрудники Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника ведут большую просветительскую работу среди школьников и с их наставниками. Во Дворце Наместника побывали учащиеся старших классов тобольской школы №13, которым рассказали истории наместнического правления в Сибири.

Сотрудники Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника ведут большую просветительскую работу среди школьников и с их наставниками. Во Дворце Наместника побывали учащиеся старших классов тобольской школы №13, которым рассказали истории наместнического правления в Сибири.Тобольское наместничество было открыто 30 августа 1782 года с большой торжественностью. Во Дворце был устроен великолепный тронный зал, устланный коврами, в котором находился трон Императрицы Екатерины Великой. Посетить этот зал в Музее истории управления Сибирью можно и сегодня, спустя 240 лет.Школьники узнали о губернской реформе 1775 года, о территории Тобольского наместничества, его правителях и дальнейшем преобразовании наместничества в Тобольскую губернию в 1796 году.А специалисты Научной библиотеки Тобольского музея-заповедника провели интерактивное занятие для методического объединения учителей истории и обществознания среднеобразовательных школ города. Речь шла о формировании пула тематик для исследовательских работ школьников, а также о подборе необходимой для этого базы исторических источников.25 педагогов школ города поработали со справочными изданиями из собрания библиотеки. Это издания Императорской России второй половины XIX – начала XX вв. (Адрес-календари, Памятные книжки, Обзоры губерний), тематические сибирские справочники, материалы переселенческих управлений, документы Первой Всероссийской переписи, «Ежегодники» Тобольского губернского музея (1893-1918), материалы тобольских периодических изданий.Музейщики уверены, что полученные педагогами знания помогут им в организации исследовательской работы с воспитанниками.

По материалам Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника

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