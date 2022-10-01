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Потепление ожидается в субботу в Тюмени

1 октября 01:02
Фото: 1Mi
В субботу тюменцев ждёт потепление. Осадков в городе не ожидается, сообщает Гисметео.

Ясная погода ожидается в Тюмени, столбики термометра повысятся до + 5 градусов. Осадков не ожидается, влажность около 70%. Скорость ветра к вечеру повысится до 2-5 метров в секунду.

До + 10 градусов потеплеет в воскресенье. Синоптики ожидают в областной столице солнечную погоду и южный ветер 3-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет немного выше нормы, влажность 55%.

Малооблачная погода придёт в Тюмень 3 октября. Температура воздуха повысится до + 12 градусов, скорость ветра повысится до 3-8 метров в секунду. Возможны порывы до 12 м/с. Влажность около 60%.

До + 16 градусов ожидается на следующей неделе, синоптики не прогнозируют существенных осадков. Ветер будет южным.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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