Потепление ожидается в субботу в Тюмени

Ясная погода ожидается в Тюмени, столбики термометра повысятся до + 5 градусов. Осадков не ожидается, влажность около 70%. Скорость ветра к вечеру повысится до 2-5 метров в секунду.
До + 10 градусов потеплеет в воскресенье. Синоптики ожидают в областной столице солнечную погоду и южный ветер 3-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет немного выше нормы, влажность 55%.
Малооблачная погода придёт в Тюмень 3 октября. Температура воздуха повысится до + 12 градусов, скорость ветра повысится до 3-8 метров в секунду. Возможны порывы до 12 м/с. Влажность около 60%.
До + 16 градусов ожидается на следующей неделе, синоптики не прогнозируют существенных осадков. Ветер будет южным.