Губернатор поздравил тюменцев «серебряного» возраста с Днем пожилых людей

«Уважаемые тюменцы! В нашем регионе проживают 320 тысяч граждан „серебряного“ возраста. Они принимают активное участие в жизни области, продолжают трудиться, реализуют социально значимые проекты, к ним мы прислушиваемся и на их пример ориентируемся. Призываю каждого жителя и особенно работодателей быть внимательными к представителям старшего поколения, окружить их заботой, приложить все усилия для сохранения памяти об их достижениях», — обратился к землякам губернатор.