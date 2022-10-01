Губернатор поздравил тюменцев «серебряного» возраста с Днем пожилых людей

Губернатор отметил, что этот праздник — ещё один повод напомнить о неразрывной связи времён и поколений, сказать спасибо людям уважаемого возраста за их гражданскую зрелость, житейскую мудрость и душевную щедрость.
«Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, ваш подвиг навечно вписан в историю Отечества. Дорогие труженики, представители всех профессий, вы посвятили свой трудовой путь выбранному делу, нашему региону и Родине. Наши любимые отцы и матери, вы воспитали нас в уважении к главным общечеловеческим ценностям. Всё, чем гордится сегодня наша страна — это ваша общая заслуга», сказано, а поздравлении.
Также Александр Моор поблагодарил старшее поколение за доблестный труд, неравнодушие и жизнелюбие, за мудрость и огромный вклад в развитие Тюменской области.
«Уважаемые тюменцы! В нашем регионе проживают 320 тысяч граждан „серебряного“ возраста. Они принимают активное участие в жизни области, продолжают трудиться, реализуют социально значимые проекты, к ним мы прислушиваемся и на их пример ориентируемся. Призываю каждого жителя и особенно работодателей быть внимательными к представителям старшего поколения, окружить их заботой, приложить все усилия для сохранения памяти об их достижениях», — обратился к землякам губернатор.
В заключение Александр Моор пожелал всем тюменцам почтенного возраста здоровья, бодрости духа и благополучия.