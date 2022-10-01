«7 поездов в день, приезжают сотнями»: Как встречают беженцев из России в Казахстане

Я двигался не самым популярным путем, и до прибытия в Курган, и особенно в Петухово, не ощущалось, что я еду не один с такой же проблемой. Непосредственно перед границей было много людей, мужчины 20-45 лет, все с рюкзаками, с паническим взглядом и кучей переживаний. Сам контроль прошел достаточно спокойно. Один человек был либо совсем высажен, либо его забрали на разговор куда-то, но это было связанно с какими-то судебными историями.