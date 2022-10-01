«7 поездов в день, приезжают сотнями»: Как встречают беженцев из России в Казахстане

Тюменская область граничит с Казахстаном, поэтому доехать из Тюмени до Петропавловска на машине можно примерно за 6 часов, но стоять на КПП придётся до 12. При желании можно вызвать такси за 8-9 тысяч рублей, но велика вероятность, что таксисты откажутся от такой поездки.
Чтобы доехать до Казахстана из Ханты-Мансийска на автомобиле потребуется порядка 11,5 часов. Из ЯНАО дорога займет около 22 часов. Главный редактор «Нашего Города» Максим Карпиков во время поездки в Петропавловск заметил, что в очереди на КПП стояло множество машин именно из ХМАО.
Добраться до Казахстана можно и на самолете. Например, прямой перелет из Тюмени в Астану займет 1,5 часа. Есть варианты и с пересадками — они могут занимать до двух с половиной суток. Однако цены на билет сильно выросли: прямой рейс обойдется почти в 47 тысяч рублей. На билеты из Ханты-Мансийска и Салехарда цены примерно такие же.
Основная масса беженцев едут на поездах через Екатеринбург.
«Мы встречаем по 7 поездов в день. Точное число пассажиров одного поезда назвать не могу, но был поезд, где приехали 320 людей. Приезжают вообще со всех направлений»,рассказала Юлия, волонтер в Петропавловске.
Многие россияне так и добираются до Казахстана — на поезде. Из Москвы можно доехать до Петропавловска только с пересадками. Самый дешевый билет на ближайшие даты будет стоит около 5 тысяч рублей, путь займет 2 дня и 19 часов. Из Санкт-Петербурга цена билетов, как и время в пути, выше — почти 5,5 тысяч рублей за 2 дня и 22 часа в дороге.
Как правило, россияне, резко решившие переехать в Казахстан, чувствуют себя потерянными. Им пришлось сорваться с «насиженного» места и отправиться в неизвестность. На территории железнодорожного вокзала в Петропавловске волонтеры открыли центр помощи, в котором могут сориентировать приезжих.
Там же всех желающих кормят и поят горячим чаем. Как рассказала «Нашему Городу» волонтерка Юлия, некоторые люди стесняются попросить поесть, поэтому их приходится уговаривать.
«На территории вокзала нам предоставили столы. Помогли кафе, друзья — привезли две большие кастрюли риса с подливкой, сваренные макароны, овощи на гриле, вареные яйца, бутерброды с маслом. Это то, что нужно в такую холодную погоду. Многие плачут, когда узнают, что все это для них бесплатно»,вспоминает девушка.
К волонтерам на вокзале присоединяются и те, кто сами только приехали в Казахстан. Например, Илья. 1,5 года назад он переехал из Омска в Москву, но после 21 сентября решил уезжать в Казахстан. Парень пообщался с волонтерами и тоже захотел помочь.
Волонтеры создали чат в телеграме для помощи приезжим из России. В нем они помогают найти жилье, работу, получить временную прописку и вид на жительство. К чату присоединились уже почти 1,4 тысячи человек.
Как сообщал Максим Карпиков, найти свободные номера в гостиницах Петропавловска очень сложно, поэтому приезжим россиянам приходится искать временное жилье именно через подобные чаты.
«Буквально за сутки 28 сентября все хостелы и гостиницы оказались забиты русскими беженцами, найти жилье посуточно оказалось нереально»Максим Карпиков, главред сайта nashgorod.ru
Люди, желающие «навариться», предлагают гражданам России услуги по завышенным ценам. Трудность и в том, что в Казахстане другая валюта. Но в чатах помощи казахстанцы объясняют, какая цена приемлема для различных услуг.
Что произошло? Почему вы решили покинуть Россию?
Решение покинуть Россию было непростое и не очень быстрое. У меня семья — жена и ребенок. И мы начали обсуждать, стоит ли уезжать из России, еще с конца февраля. Но после последних событий приняли совместное решение, что пора в путь-дорогу.
Кем вы работали в России?
В России я занимался организацией мероприятий, проводил свадьбы, корпоративы.
Откуда вы? Как добирались?
Мы из Москвы. Оттуда взял билет на самолет до Екатеринбурга, оттуда на автобусе до Кургана, потом от Кургана до приграничной станции Петухово, и уже там, сев на электричку и пройдя две таможни, оказался здесь, в Петропавловске.
Как прошла дорога?
Я двигался не самым популярным путем, и до прибытия в Курган, и особенно в Петухово, не ощущалось, что я еду не один с такой же проблемой. Непосредственно перед границей было много людей, мужчины 20-45 лет, все с рюкзаками, с паническим взглядом и кучей переживаний. Сам контроль прошел достаточно спокойно. Один человек был либо совсем высажен, либо его забрали на разговор куда-то, но это было связанно с какими-то судебными историями.
Что будете делать дальше?
Говоря о дальнейшем пути, я сейчас в подвешенном состоянии. Первый этап — осмотреться здесь, второй — думать, что дальше. Советую всем рассчитать свои возможности, посмотреть информацию, где жить, сколько это стоит. А также задуматься о том, где работать за рубежом. И конечно искать друзей и знакомых, составлять план, и верить, что все получится.
Что для вас изменилось после 24 февраля?
У нас многие уехали в Армению, Грузию. Мы подумали и пока решили остаться. Но после 21 сентября, несмотря на заверение, что айтишники никуда не пойдут, мы решили рискнуть и уехать.
Как прошла поездка?
В принципе хорошо. Когда подъехали к границе, поезд остановился, зашли пограничники. Они дошли до нашего вагона, и мы услышали в соседнем купе, что некоторые дальше не смогут поехать. Я тогда значения не придал, а потом увидели этих ребят на улице с вещами. Из другого вагона еще троих высадили.
Как семья и родители отнеслись к решению уехать?
Мне 38 лет, семьи нет. А родителей постарались успокоить, сказали, что уехали только на время. Действительно верим, что это только на время. Но рассчитываем и то, что пока придется не возвращаться.
Какой совет вы бы дали тем, кто остался?
Попробовать уехать. Это интересно, хоть и сложно. Тем более, что наша профессия позволяет работать удаленно. Читать информацию из проверенных источников.
Из-за чего вы решили уехать из России?
После 24 февраля я не хотел уезжать, да и сейчас не особо хотел. Но самый пагубный эффект, который я ощутил — невозможность работать, когда все вокруг выглядит как микро-конец света. Поэтому я решил пойти в отпуск и совместить его с заграничной поездкой.
Как отнеслась семья, родственники?
Родители скорее подбадривали меня. Невеста осталась в России. Она не хотела, чтобы я уезжал, но и если бы она меня не подтолкнула к этому шагу, то я бы и не уехал. Мне не нравится, что я её оставляю, поэтому я либо точно вернусь в Россию, либо точно её заберу.
Как прошла поездка?
Я не видел, чтобы в нашем вагоне кого-то снимали с поезда. Все было спокойно. Русские пограничники попросили паспорт и спросили, когда купил билеты. Казахстанские спросили цель приезда и был ли до этого.
Собираетесь ли возвращаться в Россию?
Я бы хотел вернуться туда как можно раньше. У меня нет планов, что я уехал на год, на два, на пять. Воспринимаю это действительно как отпуск. И когда он подойдет к концу, может, произойдут какие-то события, и я приму решение. Не очень хочу уезжать, потому что в России остались друзья, родственники, собственность.
Какой совет вы бы дали тем, кто остался?
Лучше съездить — ничего страшного не произойдет, ничего не потеряете. В любом случае всегда можно вернуться.