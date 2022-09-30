nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Житель Тюменской области душил сестру, угрожая ей расправой

30 сентября 02:23
Фото: 1Mi
В полицию села Омутинское поступило сообщение от женщины, которая рассказала о том, что ей угрожают убийством. Участковый уполномоченный полиции и задержал подозреваемого и установил картину произошедшего.
Сюжет
Суд

В селе Большой-Краснояр мужчина в нетрезвом состоянии поругался с сестрой. Женщина не хотела впускать его в дом. Ранее судимый 41-летний мужчина схватил потерпевшую за шею и угрожал убийством.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 2 лет. Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее «Наш город» писал о том, что тюменец зарезал своего знакомого во время драки.

Материалы по теме
Тюменская прокуратура занялась расследованием угроз в адрес изнасилованной девочкиТюменец обвиняется в угрозе убийством и причинении вреда участковому
#Новости#Суда#Угроза убийством#Россия#Убийство#Тюменская область#Суд#Тюмень#Мелиса Учунджю#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25