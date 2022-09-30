Житель Тюменской области душил сестру, угрожая ей расправой

В селе Большой-Краснояр мужчина в нетрезвом состоянии поругался с сестрой. Женщина не хотела впускать его в дом. Ранее судимый 41-летний мужчина схватил потерпевшую за шею и угрожал убийством.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 2 лет. Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменец зарезал своего знакомого во время драки.