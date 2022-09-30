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Воровавшую нефтепродукты югорчанку нашли правоохранители. Она пряталась в шкафу

30 сентября 09:11
48-летняя жительница ХМАО, похищавшую нефтепродукты, сначала содействовала следствию. Но позже она решила скрыться от ответсвенности. Подходящим местом для этого стал платяной шкаф, в котором она укрывалась, когда в ее арендованный дом, в пригороде Тюмени, пришли служители закона.
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ХМАО

Однако игра в прятки закончилась со счетом 1:0 в пользу силовиков. Из шкафа женщину переместили в СИЗО.

На нее заведено уголовное дело за кражу, так как, по версии следствия, югорчанка с группой злоумышленников организовали врезку в магистральный нефтепровод, благодаря чему цистернами вывозили черное золото с базы.

Товар преступники сбывали в Тобольске. Причиненный ущерб оценивается более чем в миллион рублей.

«Первоначально гражданка сотрудничала со следствием, но затем скрылась. Услышав стук в дверь, женщина спряталась в платяном шкафу, где и была обнаружена», рассказывают в УМВД по Тюменской области.

В ходе обыска, правоохранители обнаружили и изъяли у женщины деньги и документы.

Ранее «Наш город» рассказывал о тоболячке, которая зарубила мужа топором и спрятала его тело в погребе. Оно также было обнаружено сотрудниками правоохранительных органов.

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