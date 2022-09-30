Воровавшую нефтепродукты югорчанку нашли правоохранители. Она пряталась в шкафу

48-летняя жительница ХМАО, похищавшую нефтепродукты, сначала содействовала следствию. Но позже она решила скрыться от ответсвенности. Подходящим местом для этого стал платяной шкаф, в котором она укрывалась, когда в ее арендованный дом, в пригороде Тюмени, пришли служители закона.

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