Воровавшую нефтепродукты югорчанку нашли правоохранители. Она пряталась в шкафу

Однако игра в прятки закончилась со счетом 1:0 в пользу силовиков. Из шкафа женщину переместили в СИЗО.
На нее заведено уголовное дело за кражу, так как, по версии следствия, югорчанка с группой злоумышленников организовали врезку в магистральный нефтепровод, благодаря чему цистернами вывозили черное золото с базы.
Товар преступники сбывали в Тобольске. Причиненный ущерб оценивается более чем в миллион рублей.
«Первоначально гражданка сотрудничала со следствием, но затем скрылась. Услышав стук в дверь, женщина спряталась в платяном шкафу, где и была обнаружена», рассказывают в УМВД по Тюменской области.
В ходе обыска, правоохранители обнаружили и изъяли у женщины деньги и документы.
Ранее «Наш город» рассказывал о тоболячке, которая зарубила мужа топором и спрятала его тело в погребе. Оно также было обнаружено сотрудниками правоохранительных органов.