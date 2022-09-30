Владимир Путин выступил перед Федеральным собранием

«Призываю украинские власти немедленно остановить боевые действия. Но выбор этих областей сделан. Россия его не предаст. Мы будем защищать нашу землю всеми средствами, сделаем все, чтобы обеспечить безопасность людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа. Мы отстроим все разрушенные города и поселки. Киев должен с уважением относиться к выбору ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, только таким может быть путь к миру», отметил Путин.