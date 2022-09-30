Владимир Путин выступил перед Федеральным собранием

Итоги референдумов показали, что в каждом из субъектов, более 87% населения проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации.
Так в Донецкой народной республике 99,23% избирателей поставили галочку напротив — «Да», выражая желание присоединиться к РФ. Вариант «Нет» выбрали 0,62% голосующих.
Отметим, что в голосовании участвовали 2,1 миллиона избирателей, что составляет 97,51% от общего числа. Против проголосовало 0,62% избирателей.
В Луганской народной республике ситуация практически аналогичная, здесь процент людей, выступающих за вхождение субъекта в состав России равнялся - 98,42%.
На территории Запорожской области положительный ответ дали 93,11% избирателей.
В Херсонской области 87,05% жителей ответили на главный вопрос референдума положительно.
«Люди свой выбор сделали, однозначный выбор. Уверен, что Федеральное собрание подержит образование в России 4 новых регионов, новых субъектов РФ. Потому что это воля миллионов людей, это их неотъемлемое право, закрепленное в уставе ООН», сказал Владимир Путин.
Путин заявил, что люди, проживающие на освобожденных территориях становятся нашими гражданами навсегда.
Президент также подчеркнул, что РФ всегда будет помнить героев «Русской весны — тех «кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру и веру».
Он назвал героями великой России всех солдат и офицеров России, погибших во время СВО, их память почтили минутой молчания.
«Россия готова к переговорам с Украиной», сказал президент.
Он также призвал Украину немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.
«Призываю украинские власти немедленно остановить боевые действия. Но выбор этих областей сделан. Россия его не предаст. Мы будем защищать нашу землю всеми средствами, сделаем все, чтобы обеспечить безопасность людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа. Мы отстроим все разрушенные города и поселки. Киев должен с уважением относиться к выбору ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, только таким может быть путь к миру», отметил Путин.
По заявлению президента, Запад хочет Российской Федерации не свободы, а хочет сделать страну своей колонией ради прямого грабежа — «им не нужна Россия, она нужна нам».
На собрании было сказано, что Запад готов переступить через все для сохранения неоколониальной системы, которая позволяет ему грабить мир, собирать с человечества дань. Запад проводит политику тотальной десуверенизации в мире, отсюда их агрессия к традиционным ценностям и суверенитету стран. Он разрушает целые государства, которые не соглашаются сдать свой суверенитет в его пользу.
Путин назвал бредом предлагаемый западом «порядок, основанный на правилах».
«Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям, фактически приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры», сказал президент.
Также президент поднял тему традиционных ценностей, которые, по его мнению, пытаются пошатнуть веяния Запада.
«Разве мы хотим, чтобы нашим детям вдалбливали, что есть какие-то гендеры, кроме пола?», задал вопрос президент.
Он задал собранию и другой вопрос — «разве мы хотим, чтобы у нас были родитель-1 и родитель-2? Чтобы детям в начальных классах вдалбливали, что кроме женщины и мужчины еще якобы существуют некие гендеры и предлагали сделать операцию по смене пола?».
Многие граждане ждали, когда президент сообщит о ходе или итогах мобилизации. Но эту тему в своем выступлении Владимир Путин поднимать не стал.
По итогу собрания были подписаны документы о вхождении новых субъектов в состав Российской Федерации.
Ранее «Наш город» рассказывал о предыдущем выступлении президента Российской Федерации, в ходе которого он объявил о частичной мобилизации в стране.