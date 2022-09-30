В Ялуторовске молодой человек угнал автомобиль у родной матери

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, который оказался старшим сыном хозяйки автомобиля. Юноша решил воспользоваться случаем, пока все спят и покататься по городу. Он катался вместе с приятелем по ночному городу. Неопытный молодой водитель не справился с управлением и уехал в кювет.