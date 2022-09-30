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В Ялуторовске молодой человек угнал автомобиль у родной матери

30 сентября 01:46
Фото: 1Mi
Ялуторовчанка позвонила в дежурную часть полиции города и рассказала, что ее автомобиль угнали. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе УМВД Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, который оказался старшим сыном хозяйки автомобиля. Юноша решил воспользоваться случаем, пока все спят и покататься по городу. Он катался вместе с приятелем по ночному городу. Неопытный молодой водитель не справился с управлением и уехал в кювет.

Он пришел домой пешком и лег спать. На следующий день ялуторовчанка не обнаружила автомобиль и обратилась в полицию.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Ранее судимому молодому человеку грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее «Наш город» писал о том, что тюменский школьник угнал автомобиль у своего знакомого и поехал на День рождения.

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