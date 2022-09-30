В Ялуторовске молодой человек угнал автомобиль у родной матери

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, который оказался старшим сыном хозяйки автомобиля. Юноша решил воспользоваться случаем, пока все спят и покататься по городу. Он катался вместе с приятелем по ночному городу. Неопытный молодой водитель не справился с управлением и уехал в кювет.
Он пришел домой пешком и лег спать. На следующий день ялуторовчанка не обнаружила автомобиль и обратилась в полицию.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Ранее судимому молодому человеку грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменский школьник угнал автомобиль у своего знакомого и поехал на День рождения.