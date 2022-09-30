В Тюменской области снежного покрова не будет еще около месяца

В Ишиме столбики термометра могут показать + 18 градусов, до 10 октября ожидаются небольшие осадки. Атмосферное давление будет немного ниже нормы. Стоит отметить, что температура воздуха увеличится из-за южного ветра, ближе к концу октября высота не должна превысить 0,5 см.
Серьёзное похолодание в Тюмени ожидается только к 20 числам октября. До этого времени столбики термометра могут подняться до + 16. К концу месяца возможен сильный снег с дождём, но скорее всего он растает.
Не стоит ждать снежный покров и в Тобольске. До конца октября синоптики не ожидают в городе сильных морозов.