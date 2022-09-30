В Тюменском микрорайоне прорвало водопровод

«Сегодня случился прорыв трубы на Комбинатской, 42 а. Вода уже пошла под дом, нас может затопить», написала автор фото.
Как выяснилось, утечка на водопроводе произошла в котловане, где проводились работы УСТЭК. В Росводоканал Тюмень «Нашему Городу» пояснили, что накануне вечером авария была локализована. На данный момент специалисты ведут работы по замене повреждённого участка сети. Планируется, что к обеду все ремонтные работы будут закончены.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце года в России стоимость коммунальных услуг вырастет до 9%. Решение о внеплановом увеличении тарифов на ЖКХ приняло правительство страны. В следующий раз повышение цен на коммунальные услуги состоится только через 1,5 года — в 2024 году.