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В Тюменском микрорайоне прорвало водопровод

30 сентября 05:13
Фото: 1Mi
Прорыв водовода произошел накануне вечером в Тюмени на улице Комбинатской. Фотографии льющейся воды опубликовали в сообществе ЧС Тюмень местные жители.
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Тюмень

«Сегодня случился прорыв трубы на Комбинатской, 42 а. Вода уже пошла под дом, нас может затопить», написала автор фото.

Как выяснилось, утечка на водопроводе произошла в котловане, где проводились работы УСТЭК. В Росводоканал Тюмень «Нашему Городу» пояснили, что накануне вечером авария была локализована. На данный момент специалисты ведут работы по замене повреждённого участка сети. Планируется, что к обеду все ремонтные работы будут закончены.

Ранее «Наш Город» писал, что в конце года в России стоимость коммунальных услуг вырастет до 9%. Решение о внеплановом увеличении тарифов на ЖКХ приняло правительство страны. В следующий раз повышение цен на коммунальные услуги состоится только через 1,5 года — в 2024 году.

#Новости#УСТЭК#Коммунальные аварии#Водопровод#Росводоканал#Авария на водопроводе#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
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