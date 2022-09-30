В Тюмени на улице Ивана Крылова снесут нежилое здание за 10 млн рублей

В Тюмени на улице Ивана Крылова снесут нежилое здание. По данным сайта Госзакупки, на эти цели выделяется почти 10 млн рублей. Все работы должны быть завершены до конца года, заявки принимаются до 10 октября.

В аукционе могут принимать участие субъекты малого бизнеса. Его итоги будут подведены 13 октября. «Выполнение работ по сносу нежилого здания, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, кадастровый номер 72:23:0224001:7454»сообщается на сайте Госзакупки. Подрядная организация должна выполнить работу в течение 47 дней после подписания контракта. На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что в Тюмени отдали под реновацию участок площадью восемь гектаров в границе улиц Дамбовская — Мельникайте. Материалы по теме В Тюмени снесут дома и гаражи в границе улиц Дамбовская — Мельникайте