В Тюмени на улице Ивана Крылова снесут нежилое здание за 10 млн рублей

В аукционе могут принимать участие субъекты малого бизнеса. Его итоги будут подведены 13 октября.
«Выполнение работ по сносу нежилого здания, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Ивана Крылова, кадастровый номер 72:23:0224001:7454»сообщается на сайте Госзакупки.
Подрядная организация должна выполнить работу в течение 47 дней после подписания контракта.
На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что в Тюмени отдали под реновацию участок площадью восемь гектаров в границе улиц Дамбовская — Мельникайте.