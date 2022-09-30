В Тюмени мошенники выманивают у людей деньги от имени водоканала

Как пишут горожане, неизвестные от имени водоканала занимаются установкой клапанов аварийного оборудования контроля от протечек в домах пенсионеров. После установки приборов они просят пожилых людей подписать акт выполненных работ, в котором указана сумма за один такой комплект в 4 950 рублей. При этом в магазинах его стоимость варьируется от 1000 до 1500 рублей, передает «КП — Тюмень».
Авторы этого сообщения просят пенсионеров обращаться при подобных инцидентах в полицию. Однако некоторые пользователи считают, что в возбуждении уголовного дела им будет отказано, так как на руках есть договор, в котором прописана стоимость выполненных работ и стоит подпись получателя услуги.
Представители «Росводоканал Тюмень» отреагировали на данное сообщение. Они заявили, что сотрудники компании не ходят по квартирам, не проводят опросы, не предлагают услуги. Заявки на эти работы принимаются по телефону.