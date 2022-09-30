В Тюмени мошенники выманивают у людей деньги от имени водоканала

Как пишут горожане, неизвестные от имени водоканала занимаются установкой клапанов аварийного оборудования контроля от протечек в домах пенсионеров. После установки приборов они просят пожилых людей подписать акт выполненных работ, в котором указана сумма за один такой комплект в 4 950 рублей. При этом в магазинах его стоимость варьируется от 1000 до 1500 рублей, передает «КП — Тюмень».