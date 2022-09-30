В центре Тюмени на Цветном бульваре проходит акция «Вместе навсегда!»

Акция была запланирована региональными властями, о её проведении стало известно вчера.
«Координационный совет национальных объединений Тюменской области приглашает всех желающих принять участие в акции «Вместе навсегда!»сообщил информцентр правительства Тюменской области.
В массовой акции принимают участие политические партии Тюменской области и общественные организации.
На данный момент в этой части города движение затруднено, на улицах Герцена и Ленина (по данным 2ГИС) находятся три поста Госавтоинспекции.