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В центре Тюмени на Цветном бульваре проходит акция «Вместе навсегда!»

30 сентября 11:42
В центре Тюмени около ЦУМа перекрыты дороги. Здесь на Цветном бульваре проходит акция «Вместе навсегда!». По данным «Нашего города», 30 сентября в 16:00 здесь собираются сотни тюменцев.

Акция была запланирована региональными властями, о её проведении стало известно вчера.

«Координационный совет национальных объединений Тюменской области приглашает всех желающих принять участие в акции «Вместе навсегда!»сообщил информцентр правительства Тюменской области.

В массовой акции принимают участие политические партии Тюменской области и общественные организации.

На данный момент в этой части города движение затруднено, на улицах Герцена и Ленина (по данным 2ГИС) находятся три поста Госавтоинспекции.

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