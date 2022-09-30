В центре Тюмени на Цветном бульваре проходит акция «Вместе навсегда!»

В центре Тюмени около ЦУМа перекрыты дороги. Здесь на Цветном бульваре проходит акция «Вместе навсегда!». По данным «Нашего города», 30 сентября в 16:00 здесь собираются сотни тюменцев.

Акция была запланирована региональными властями, о её проведении стало известно вчера. «Координационный совет национальных объединений Тюменской области приглашает всех желающих принять участие в акции «Вместе навсегда!»сообщил информцентр правительства Тюменской области. В массовой акции принимают участие политические партии Тюменской области и общественные организации. На данный момент в этой части города движение затруднено, на улицах Герцена и Ленина (по данным 2ГИС) находятся три поста Госавтоинспекции. Материалы по теме В Тюмени перекроют центральную улицу в связи с проведением патриотической акции